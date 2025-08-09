أول تعليق من رئيس جامعة المنصورة على منشور أستاذ الطب «اللي عايز الدح»

قال الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة تعليقًا على الألفاظ المستخدمة من عضو هيئة تدريس بالجامعة: “نرفضها شكلا وموضوعا ونحافظ علي القيم والتقاليد الجامعية”.

وعلى الفور أحال الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، واقعة المنشور المتداول لأستاذ بكلية الطب، تعليقًا على استقالة طبيبات النساء- للتحقيق.

جاء ذلك عقب حالة من الجدل أثارها منشور منسوب لأستاذ بكلية الطب بجامعة المنصورة، جاء فيه: «نائبات النسا المستقيلات.. اللي عايز الدح ميقولش».

وانتشر المنشور المتداول وتسبب في حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين ما جاء به بأنها عبارة تسيء إلى طبيبات النساء، مطالبين جامعة المنصورة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطبيب حفاظًا على القيم الأخلاقية والجامعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.