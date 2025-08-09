السبت 09 أغسطس 2025
أول تعليق من رئيس جامعة المنصورة على منشور أستاذ الطب «اللي عايز الدح»

رئيس جامعة المنصورة،
رئيس جامعة المنصورة، فيتو

قال الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة تعليقًا على الألفاظ المستخدمة من عضو هيئة تدريس بالجامعة: “نرفضها شكلا وموضوعا ونحافظ علي القيم والتقاليد الجامعية”.

 وعلى الفور أحال  الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، واقعة المنشور المتداول لأستاذ بكلية الطب، تعليقًا على استقالة طبيبات النساء- للتحقيق.


جاء ذلك عقب  حالة من الجدل أثارها منشور منسوب لأستاذ بكلية الطب بجامعة المنصورة، جاء فيه: «نائبات النسا المستقيلات.. اللي عايز الدح ميقولش».

وانتشر المنشور المتداول وتسبب في حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين ما جاء به بأنها عبارة تسيء إلى طبيبات النساء، مطالبين جامعة المنصورة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطبيب حفاظًا على القيم الأخلاقية والجامعية.

