السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

عرض جثة سيدة صدمتها سيارة بكرداسة على الطب الشرعي

عرض جثة سيدة صدمتها
عرض جثة سيدة صدمتها سيارة بكرداسة

أمرت نيابة شمال الجيزة بعرض جثة سيدة لقيت مصرعها في حادث سير أثناء عبورها الطريق في منطقة كرداسة، على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن سبب الحادث، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك. 

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما صرحت بدفن الجثة، وكشفت التحقيقات الأولية أن السيارة صدمت السيدة أثناء عبورها الطريق. 

 

مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبور الطريق

 

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة بلاغا بمصرع سيدة دهستها سيارة، علي الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ وتبين وجود جثة سيدة مسنة هامدة.

 

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفاة أثناء عبورها الطريق دهستها سيارة ولقيت مصرعها في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، التي أمرت بإعداد تقرير واف عن الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيطه للوقوف على ملابساته. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة شمال الجيزة الجيزة الطب الشرعي منطقة كرداسة قسم شرطة كرداسة

مواد متعلقة

حجز المتهم بالتعدي على نجلته بكرداسة وإجراء تحليل مخدرات له

الأكثر قراءة

بيان من جامعة القاهرة بشأن وفاة سلمى حبيش طبيبة قصر العيني

بلاغ يتهم مروة حلمي صديقة التيك توكر شاكر بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

ستبكون بدل الدموع دم، توفيق عكاشة يحذر من خريطة جديدة تعيد تشكيل المنطقة

بعد واقعة سلمى حبيش، أسباب صادمة لتزايد وفيات شباب الأطباء داخل المستشفيات

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

زملاء الطبيبة المتوفاة بقصر العيني: اشتغلت شفتين بدون طعام

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم السبت 9 أغسطس 2025

مصر وتركيا تشددان على رفض تهجير الفلسطينيين

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

سائق حافلة يتحول لرئيس دولة وتلاحقه أمريكا.. من هو نيكولاس مادورو؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، تعرف على أول حدث عقابي في تاريخ الديانات (فيديو)

بعد اتهامات طالت "التيك توكرز"، تعرف على حكم غسيل الأموال وعقوبته في الإسلام

تفسير حلم الغراب في المنام، ليس دائمًا فألًا سيئًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads