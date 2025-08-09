عرض جثة سيدة صدمتها سيارة بكرداسة على الطب الشرعي

أمرت نيابة شمال الجيزة بعرض جثة سيدة لقيت مصرعها في حادث سير أثناء عبورها الطريق في منطقة كرداسة، على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن سبب الحادث، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما صرحت بدفن الجثة، وكشفت التحقيقات الأولية أن السيارة صدمت السيدة أثناء عبورها الطريق.

مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبور الطريق

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة بلاغا بمصرع سيدة دهستها سيارة، علي الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ وتبين وجود جثة سيدة مسنة هامدة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفاة أثناء عبورها الطريق دهستها سيارة ولقيت مصرعها في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، التي أمرت بإعداد تقرير واف عن الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيطه للوقوف على ملابساته.

