تفاصيل التأمين البنكي التكافلي في بنك مصر

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن تفاصيل التأمين البنكي التكافلي وكل ما يخص تفاصيله في فروع البنك.

واوضح مسؤولو بنك مصر أن التامين البنكي التكافلي – حياة هي خدمات وبرامج تأمينية تكافلية مقدمة من خلال شركة جي أي جي مصر - حياة تكافل يتم توفيرها داخل فروع البنك للمعاملات الإسلامية، وتعتبر إحدى الخدمات البنكية التي تدخل ضمن منظومة الخدمات المتطورة للبنوك التجارية بمفهومها الحديث، وهي خدمات بنكية شاملة تخدم القطاع العائلي العريض لعملاء بنك مصر فى إطار مبادرة الشمول المالى.

مفهوم التأمين التكافلي - حياة :

هو التأمين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لترسيخ مبدأ التكافل من قبل الممارسات الشرعية على أساس المسئوليات المشتركة، والتعاون المتبادل والتضامن للحماية ضد مخاطر الوفاة والعجز.

مبادئ التأمين التكافلي:

يتم توجيه المساهمات المدفوعة من قبل حملة الوثائق إلى الشركة كتبرعات لصندوق التكافل، ثم يتم استثمارها في الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .

وفي نهاية كل سنة مالية، يتم تحديد رصيد هذا الصندوق، وبالتالي يتم إجراء ما يلي:-

في حالة الفائض في صندوق التكافل، يتم توزيع الفائض بين الشركة وحاملي الوثيقة وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة في هذا الصدد.

في حالة العجز في صندوق التكافل، سوف يمنح المساهمون فى شركة التأمين التكافلى - حياة قرضا حسنًا لصندوق التكافل يتم سداده من فوائض الصندوق في السنوات المقبلة.



من جانب آخر يتسائل العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية تمويل بناء وحدات سكنية للعملاء.

وأوضح مسئولو بنك مصر أن البنك يقوم بالتمويل للتشطيبات ولا يوجد تمويل للبناء.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية ربط بطاقات الخصم المباشر والدفع مقدما بالمحفظة الرقمية.

وأوضح مسئولو بنك مصر أنه من الممكن ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة الرقمية.

ويقدم بنك مصر خدمات عديدة لعملائه لعل أبرزها خدمات المحفظة الرقمية بما تشمله من خدمات لصالح عملاء البنك.

وتضم قائمة المحفظة الرقمية في بنك مصر للعملاء ما يلي:

1- الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9.000 ماكينة صراف آلي في مصر

2- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر

3- أسهل طريقة تدفع بها

4- شحن رصيد الموبايل ليك ولغيرك

5- فواتير الموبايل ليك ولغيرك

6- فواتير الخط الأرضي ليك ولغيرك

7- فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز)

8-اشتراكات النقابات والأندية

9- تذاكر الطيران

10- فوري باي والشراء من خلال الـ QR Code

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.