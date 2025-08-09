الأستاذ محاصر، ساويرس يعلق على كارثة تحيط بتمثال نجيب محفوظ في الجيزة

انتقد رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، مشهدا غريبا وغير معتاد، يظهر لوحات الإعلانات التي تحيط بتمثال الأديب المصري نجيب محفوظ، المتواجد في ميدان "سنفكس" بمحافظة الجيزة.

ساويرس يعلق على كارثة تحيط بتمثال نجيب محفوظ

وعبر المهندس نجيب ساويرس، عن رفضه لوجود اللوحات الإعلانية التي تحيط بتمثال أديب نوبل ن"جيب محفوظ"، واصفًا ذلك بأنه "كارثة وتوغل"، وذلك بعد تداول صورة تمثال نجيب محفوظ وهي تحيط بها اللوحات الإعلانية.

ورفض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الشكل، معلقين على الصورة بقولهم: "الاستاذ محاصر.. نجيب محفوظ".

وقال المهندس نجيب ساويرس عن اللوحات الإعلانية التي تحيط بتمثال نجيب محفوظ في ميدان سفنكس بمحافظة الجيزة: "كارثة وتوغل..."





كانت الصورة أثارت رفضا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ذلك بأنه يمثل إهانة لـ أديب نوبل نجيب محفوظ، الذي أثرى الثقافة المصرية والعربية برواياته، التي مكنته من نيل جائزة نوبل في الأدب.

حكاية تمثال أديب نوبل نجيب محفوظ

يذكر أنه في 30 أغسطس الحالي، تمر الذكرى الـ 19 على رحيل نجيب محفوظ، الأديب صاحب الشخصيات الثرية أدبيًا وفنيًا، والتى داعبت مخيلة العديد من الفنانين، خاصة في مجال التصوير والنحت، وفي مجال السينما والتليفزيون.

تمثال نجيب محفوظ في ميدان سفنكس، فيتو



أما حكاية تمثال نجيب محفوظ، الموجود في ميدان سفنكس في محافظة الجيزة، فترجع لعام 2002، عندما قرر محافظ الجيزة آنذاك، المستشار محمود أبوالليل، إنشاء تمثال لأديب نوبل نجيب محفوظ، مصنوع من البرونز، ويكون بارتفاع 3 أمتار ويجسد نجيب محفوظ وهو يحمل جرائد، ويسير بها فى الشارع متكئًا على عصاه، كما يفعل في حياته اليومية.

وقررت اللجنة المشرفة على إنشاء التمثال وضعه أمام منزل نجيب محفوظ في العجوزة على النيل، ولكنها تراجعت، وانتهى الأمر بوضع التمثال فى ميدان سفنكس بالمهندسين، وقام بتصميمه الفنان التشكيلى الدكتور عبده سليم.

رواية طريفة لنجيب محفوظ عن تمثاله

وقام بنحت تمثال نجيب محفوظ بشكل كامل الدكتور السيد عبده سليم، لوضعه في ميدان سفنكس، باعتباره أحد أهم الميادين في المهندسين، حيث يظهر نجيب محفوظ وهو يحمل جرائد ويتكئ على عصاه ويسير فى الشارع فى رحلته اليومية، التي كان يقوم بها من مكتبه في الأهرام إلى منزله في العجوزة.

لوحات إعلانية تحيط تمثال نجيب محفوظ، فيتو



تم تصميم التمثال عام 2002، وتم وضعه بتكليف من محافظ الجيزة، آنذاك، على قاعدة طولها 9 أمتار، حتى يرى التمثال كل من يسير أعلى الكوبرى أو أسفله بشارع جامعة الدول العربية.

وذكر الكاتب حسن توفيق فى إحدى مقالاته، رواية طريفة عن تمثال الأديب نجيب محفوظ، فقال: "عندما سأل أحد الأدباء الأديب العالمى الراحل نجيب محفوظ، عن رأيه فى تمثاله الموجود فى ميدان سفنكس بالمهندسين، وعن رأيه فيه أن كان رآه، فما كان من نجيب محفوظ إلا أن أطلق ضحكة مجلجلة، وهو يقول لمن سأله ولمن حوله: يبدو أن الفنان الذى قام بنحت تمثالى لم يقرأ لى من أعمالى غير رواية الشحاذ".

