رئيس تجارية الإسماعيلية يكشف تفاصيل جديدة حول مهرجان المانجو

قال أكرم الشافعى رئيس الغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية، أن الغرفة وجهت الدعوة لـ 11 غرفة تجارية بعضهم ممثلين لغرف دولية للمشاركة في فعاليات مهرجان المانجو في نسخته الثالثة.

إقامة المنتدى الاقتصادي لشباب وسيدات الأعمال

وأشار رئيس تجارية الإسماعيلية، أن الغرفة سوف تنظم على هامش مهرجان المانجو، المنتدى الاقتصادي لسيدات وشباب الأعمال، والذى يهدف إلي خلق بيئة تعاونية تدفع المشاركة الاقتصادية للمرأة وتدعم النمو المستدام، وستكون النتائج والالتزامات المستخلصة من هذا المنتدى ذات أهمية بالغة في صياغة نماذج تمويل مرنة لرائدات وشباب الأعمال في جميع محافظات مصر.

أهمية تمكين المرأة والشباب

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية إلى أهمية تمكين المرأة والشباب، مشيرا إلى انتظام إقامة المنتديات في جميع الغرف التجارية لإكساب الخبرة وعرض الانجازات.

تفاصيل النسخة الثالثة لمهرجان المانجو بالإسماعيلية

وكشف اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عن كافة التفاصيل المتعلقة بعدد النسخة الثالثة لمهرجان المانجو والتي شملت الإعلان عن برنامج المهرجان ومراسم حفل الافتتاح وكافة الفعاليات التي تقام على هامش النسخة الثالثة للمهرجان.

ومن جانبه أكد أشرف سليمان مدير عام إدارة السياحة في محافظة الإسماعيلية، أن برنامج المهرجان هذا العام يشمل تنظيم العشرات من الفعاليات والتي تبدأ بديفيليه حفل الافتتاح والذى يقام بشارع محمد على بوسط مدينة الإسماعيلية، ويشمل عروضا فنية متنوعة منها العروض الخاصة بالفلكلور والتراث الشعبي الإسماعيلي والسمسمية.



وأضاف أن فعاليات المهرجان ستنطلق فور إعطاء اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية إشارة البدء.

كما تشمل فعاليات مهرجان المانجو سوق المانجو العام من 12 ظهرًا لـ 11 مساءً بحديقة نمرة 6، بوجود أجود أنواع المانجو الطازج، وعروض موسيقية حيّة من 7 لـ 11 مساءً.

كما تتضمن الفعاليات عقد بازار كبار الزوار – VIP Mango Bazaar من 7 مساءً حتى منتصف الليل بالقرية الأولمبية، ويشمل تذوق مانجو نادرة، والتعرف على الأنواع المميزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.