خارج الحدود

وزير الخارجية: لن نسمح لأي طرف بفرض سياسته أو هيمنته على المنطقة

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره التركى، فيتو

 أدان الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، كل السياسات التوسعية الإسرائيلية.

تنسيق كامل مع تركيا بشأن القضية الفلسطينية

 وأوضح وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التركى هاكان فيدان اليوم فى مدينة العلمين الجديدة، يوجد تنسيق كامل مع تركيا بشأن القضية الفلسطينية.

الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي

وأضاف وزير الخارجية: “ندعم الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة تطورات غزة، ولن نسمح لأي طرف بأن يفرض سياسته أو هيمنته على المنطقة”.

