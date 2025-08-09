أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” ظهر اليوم السبت قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، في العاصمة التنزانية دار السلام.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي بدور الـ 32 الفائز من مباراة أيجل نوار البوروندي وأساس الجيبوتي.

موعد مباراة الأهلي بدور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الاهلي والفائز من مباراة أيجل نوار البوروندي وأساس الجيبوتي أحد أيام 17 إلى 19 أكتوبر خارج مصر، بينما تقام مباراة الإياب أحد أيام 24 إلى 26 أكتوبر في مصر

الأهلي تم إعفاؤه من المشاركة في الدور التمهيدي الأول، لتواجده على قمة تصنيف الأندية الأفريقية 2025، بالإضافة إلى صنداونز الجنوب أفريقي.

القنوات الناقلة وموعد قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

وذكر الكاف عبر موقعه الرسمي، أن القرعة يتم بثها مباشرة عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال

ويمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، إذ يبدأ المادر الأحمر مشواره من الدور الثاني بعد الإعفاء من المشاركة في الدور التمهيدي الأول، استنادًا إلى نتائجه المتميزة خلال المواسم الخمسة الأخيرة، أما بيراميدز، حامل لقب النسخة الماضية، فسيخوض منافسات البطولة بدءًا من الدور التمهيدي الأول.

الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وفي بطولة كأس الكونفدرالية، يشارك الزمالك والمصري البورسعيدي، وجرى إعفاؤهما من الدور التمهيدي الأول، بفضل نتائجهما الإيجابية في السنوات الخمس الماضية، ما يمنحهما بداية مباشرة من الدور التالي.

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أكد أن الأدوار التمهيدية ستنطلق يوم 19 سبتمبر المقبل، على أن تجرى مباريات الدور التمهيدي الثاني بداية من 17 أكتوبر 2025.

ويبدأ دور المجموعات لكل من دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم 21 نوفمبر 2025، بينما تنطلق الأدوار الإقصائية يوم 13 مارس 2026.

ويعد نادي بيراميدز حامل لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، بعد تفوقه على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية بنتيجة إجمالية 3-2 ذهابًا وإيابًا.

وقرر "كاف" إعفاء فريقين فقط من المشاركة في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، هما: الأهلي وصن داونز، على أن يشارك 60 فريقا بشكل طبيعي في الدور الأول من البطولة، وعلى رأسهم بيراميدز، حامل اللقب.

ويعتمد نظام دوري أبطال إفريقيا الجديد على مشاركة 60 فريقًا في الدور التمهيدي بناءً على تصنيفات محددة، تستبعد مواجهة الأندية القوية ذات التصنيف الأعلى في الأدوار الأولى، التي تقام على مرحلتين التمهيدي الأول والتمهيدي الثاني، ليسفر عن تأهل 16 فريقًا إلى دور المجموعات، ثم تستكمل البطولة بنظامها الطبيعي من ربع النهائي في صورة الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية.

