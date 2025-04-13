وزير الخارجية العماني: فخور باستضافة مسقط للمفاوضات الأمريكية الإيرانية

علق وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي على استضافة بلاده لقاء تاريخيًا بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، لإطلاق عملية حوار ومفاوضات بين الطرفين.

ونقلت صحيفة "الرؤية" العمانية، عن البوسعيدي، قوله: “أنا فخور بالإعلان أننا استضفنا في مسقط وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي، والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وقُمنا بالوساطة لبدء عملية حوار ومفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق عادل وملزم”.



اللقاء جرى في أجواء ودية

وأضاف وزير الخارجية العماني: “اللقاء جرى في أجواء ودية ساعدت على تقريب وجهات النظر، مما يعزز فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي”.

وتوجه البوسعيدي بالشكر للطرفين على التزامهما بما وصفه بـ"الخطوة الإيجابية، مؤكدًا أن سلطنة عمان ستواصل جهودها في دعم مسارات الحوار والتفاهم، والمساهمة في تهيئة الظروف المواتية لتحقيق نتائج بناءة ومستدامة".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تمضي "بشكل جيد".



واستضافت العاصمة العُمانية مسقط، أمس السبت، الجولة الأولى من مفاوضات غير مباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أمريكي برئاسة ستيف ويتكوف، المبعوث الرئاسي الأمريكي، بوساطة وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

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