الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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أخبار مصر

محافظ البنك المركزي: نوفر تدريبا عمليا للطلاب من خلال برنامج العلوم المصرفية

مؤتمر إطلاق برنامج
مؤتمر إطلاق برنامج بكالريوس العلوم المصرفية

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إن برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية يهدف إلى تعزيز المهارات المصرفية العالمية للخريجين من خلال دراستهم لبرامج متطورة تلبي متطلبات السوق الحديثة.

وأكد خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن لإطلاق برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبنك المركزي المصري، أن البرنامج يهدف إلى إتاحة فرص توظيف للخريجين في القطاع المصرفي، وهو يقدم شهادة متخصصة، مشيرا إلى أن الفرق بينه وبين خريجي البرامج الأخرى، هو أن التدريس لن يعتمد على النظام الأكاديمي فقط.

تفاصيل برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية

 

ولفت عبد الله إلى أن التدريس لن يكون أكاديميا فقط، وسيكون هناك جانب تدريبي مع عاملين في المهنة، مؤكدا أن التدريب سيكون إجباريا للطلاب مع أكاديميين أو عاملين في البنوك.

وأوضح أن الخريج سيحصل على شهادة دولية سيتم تمويلها بـ ٥٠% وإذا نجح سيحصل على قرض بضمان الشهادة.

وأشار عبد الله إلى أن هذا سيوفر على القطاع المصرفي تدريب الطلاب، لأن الطالب سيتخرج مباشرة على سوق العمل.

وأكد محافظ البنك المركزي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن دعمه لفكرة البرنامج، لافتا إلى أن اليوم يتم إطلاق النسخة الأولى من البرنامج في ٥ جامعات، متمنيا أن يتم تعميمه في كافة الجامعات.

وقال:"لدينا حلم في القطاع المصرفي أن يكون لدينا مركز إقليمي في مصر، وأن تكون لنا موارد بشرية تستطيع التعامل مع متغيرات السوق، كما أننا نعمل على رفع مستوى البرامج بالمعهد المصرفي".

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البنك المركزى بكالريوس العلوم المصرفية برنامج بكالريوس العلوم المصرفية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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