البيئة تصادر عددا من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض من إحدى كافتيريات الإسكندرية

قام الفرع الإقليمى لـجهاز شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية، بمتابعة البلاغ الوارد إلى الوزارة بشأن وجود عدد كبير من الحيوانات البرية والنادرة داخل إحدى الكافيتريات بمحافظة الإسكندرية بالمخالفة لأحكام اتفاقية سايتس المعنية بحماية الأنواع البرية.

مصادرة عدد من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بتشديد الرقابة لحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن فرع الإسكندرية قام على الفور بتشكيل لجنة لمتابعة البلاغ، حيث تبين بالمعاينة وجود عدد من الحيوانات المهددة بالإنقراض مثل 4 ثعالب، وثعبانين، وعقابين وصقر حوام وطاووسين وبجعة ونسناسين، بالإضافة إلى عدد ٢ ورل و٢سحلتين.

تسليم الحيوانات والطيور المتحفظ عليها إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية

ووجهت د. منال عوض فرع الإسكندرية لتسليم الحيوانات والطيور المتحفظ عليها إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية لرعايتها لحين صدور قرار النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشددت د. منال عوض على خطورة اقتناء أو عرض هذه الكائنات دون ترخيص، حيث يعد جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية وذلك بالمخالفة للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته حيث يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والتي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لافتة إلى أن حيازة مثل هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع حية أو ميتة يُعد أمرًا محظورا.

وتأتي هذه الإجراءات في ضوء حرص وزارة البيئة على الإلتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والاتزان البيئى الذي يضمن استقرار الحياة البيولوجية على كوكب الارض.

وتهيب وزارة البيئة بجميع المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى جريمة بيئية تخص التعدى علي الكائنات المهددة بالانقراض لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

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