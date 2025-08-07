الخميس 07 أغسطس 2025
قرار عاجل من وزيرة البيئة بشأن تراخيص تداول زيوت الطعام المستعملة

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، عن صدور قرار لوزارة البيئة ونشره بالجريدة الرسمية بشأن تنظيم إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لاحكام السيطرة على منظومة الإدارة المتكاملة للزيوت المستعملة.
 

إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة


أوضحت الدكتورة منال عوض، أن القرار تضمن إجراءات إصدار ترخيص أو تصريح من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لتداول زيوت الطعام المستعملة، سواء في أنشطة الجمع أو النقل أو التخزين أو التصدير.

وأكدت الوزيرة أن القرار صدر بعد موافقة مجلس الوزراء، وموافقة مجلس إدارة جهاز تنظيم ادارة المخلفات، واستنادًا إلى القوانين المنظمة لهذا الشأن وهي قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، ووفقًا للالتزام بتطبيق نظم الإدارة المتكاملة للمخلفات (الجمع والنقل، والتخزين) عن طريق التسجيل على الموقع الإلكتروني للجهاز 

منح الترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات لشركات جمع الزيوت

أكدت الدكتور منال عوض، أنه وفقًا لقانون المخلفات سيتم منح الترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات لشركات جمع الزيوت بشرط أن تتوافر لديهم الأدوات والإمكانيات الخاصة بعمليات الجمع والتخزين، وضرورة تعاملهم مع المصانع الرسمية لاستلام ما يتم تجميعه،للقيام بعمليات إعادة تدوير الزيوت المُجمعة.

كما أكدت الدكتورة منال عوض، على ضرورة تشديد الرقابة على عملية إدارة الزيوت المستعملة للتأكد من توجيه ما تم تجميعه إلى المصانع الرسمية المرخصة، مشيرة إلى ضرورة قيام المصانع الرسمية المستقبلة للزيوت المستعملة لتدويرها بإنشاء سجل تتبع يحتوى على الكميات الواردة لها لضمان إحكام عمليه الرقابة. 

التخلص الآمن من الزيوت المستعملة

وأهابت وزارة البيئة، بالمواطنين بالتخلص الآمن من الزيوت المستعملة، من خلال الشركات المرخصة والعاملة في مجال جمع ونقل الزيوت المستعملة، للتأكد من وصول الزيوت إلى المصانع الرسمية المرخصة.

