"100 يوم صحة" بالشرقية: تقديم الخدمات لأكثر من 268 ألف مواطن باليوم الخامس

في إطار المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، وبتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة، واصلت الفرق الطبية بمحافظة الشرقية جهودها المكثفة في تقديم خدمات صحية شاملة للمواطنين، حيث تمكنت من الوصول إلى القرى والنجوع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لـتقديم الخدمات العلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة والتطعيمات والتثقيف الصحي، ضمن خطة متكاملة تشمل جميع الفئات المستهدفة.

خدمة طبية لـ98 ألف مواطن في يوم واحد

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مديرية الصحة بالشرقية، محمود عبدالفتاح، أن إجمالي ما تم تقديمه من خدمات صحية خلال اليوم الخامس للمبادرة تجاوز 98 ألف مواطن، ليصل بذلك إجمالي المستفيدين من المبادرة حتى الآن إلى 268,496 مواطنًا منذ انطلاقها.

وأضاف أن المبادرة تأتي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بصحة المواطن المصري، وتستهدف خلق مجتمع خالٍ من الأمراض من خلال سلسلة من المبادرات الناجحة للصحة العامة.

إشراف وزاري ومحلي مكثف

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، شهدت محافظة الشرقية انطلاق فعاليات "100 يوم صحة" للعام الثالث على التوالي، بعد تدشينها يوم السبت 19 يوليو 2025، من قبل المحافظ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور هاني مصطفى جميعه، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة. وتُنفذ المبادرة بإشراف قيادات مديرية الشئون الصحية ومديري الإدارات الفنية والصحية والمستشفيات بالمحافظة.

أنشطة جديدة تعزز مفهوم الصحة الشاملة

وأوضح الدكتور هاني مصطفى جميعه أن المبادرة تستمر على مدار 100 يوم متتالية، وتشمل هذا العام أنشطة مستحدثة أبرزها "دوري 100 مليون صحة الرياضي"، الذي يُنظّم لأول مرة بالتعاون مع القطاع الخاص، ويتضمن فعاليات رياضية مثل بطولة كرة قدم خماسية، سباقات جري، مسابقات لذوي الهمم، ومهرجانات رياضية توعوية تستهدف كافة الفئات العمرية.

وأكد أن المبادرة تمثل امتدادًا للمبادرات الرئاسية السابقة مثل "100 مليون صحة"، وتهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة، ومنها:

مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي

فحص الأطفال حديثي الولادة للكشف عن الأمراض الوراثية وفقدان السمع

رعاية صحة الأم والجنين

علاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي

الكشف عن سوء التغذية لدى الأطفال

مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" لطلبة المدارس

القضاء على فيروس سي

بيانات اليوم الثالث: عشرات الآلاف تلقوا خدمات متعددة

وأشار الدكتور جميعة إلى أن الفرق الثابتة والمتحركة التابعة للمبادرة قدمت خدماتها خلال اليوم الثالث لـ:

16,107 مواطن في حملات "100 مليون صحة"

9,331 مواطن في وحدات الرعاية الأولية

32,667 مريض في المستشفيات

9,600 منتفعة بخدمات تنظيم الأسرة

9,640 مواطن تم توعيتهم صحيًا

كما تم تقديم خدمات طبية متكاملة في اليوم الأول من قافلة قرية عرب درويش لـ1,106 مواطن، وتخصيص الخط الساخن 15335 لتقديم الدعم والمعلومات حول المبادرة.

العلاج على نفقة الدولة ضمن جهود المبادرة

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمد أحمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن عدد المواطنين الذين تم مناظرتهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس بلغ 26 ألف مواطن، في خطوة تهدف لتسهيل الإجراءات دون تحميل المرضى عناء السفر.

وأشار العقاد إلى أن عدد المستشفيات المشاركة في منظومة العلاج على نفقة الدولة بلغ 1,461 مستشفى على مستوى الجمهورية، مع العمل على ضم المزيد قريبًا. وشدد على أن تقديم الخدمة يتطلب فقط التوجه لأقرب مستشفى، وإجراء الفحوصات وتحرير تقرير اللجنة الثلاثية، ليتم إدراج الحالة على النظام الإلكتروني، دون أي أعباء مالية على المواطن.

شروط القرار الوزارى الا يكون منتفع بالتامين الصحى

ولفت العقاد إلى أن الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تأتي إلكترونيا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول ليتوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة، ويشترط للحصول على العلاج على نفقة الدولة ألا يكون المريض من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي، لافتا إلى أن الاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة يكون من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة بالرابط التالي، باستخدام الرقم القومي

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