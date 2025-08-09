السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، موعد مباراة مصر واليابان في مونديال الناشئين

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما، مواجهة قوية اليوم السبت أمام منتخب اليابان، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ببطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 32 منتخبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر واليابان في الـ7:30 مساء، على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

ووصل المنتخب الوطني إلى الدور الرئيسي بعد رفع رصيده إلى 4 نقاط، من الفوز في الجولتين الأولى والثانية على منتخبي كوريا الجنوبية والبحرين.

 

ترتيب مجموعة منتخب مصر

وتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة السابعة بـ4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب اليابان صاحب الوصافة.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1- مصر - 4 نقاط

2- اليابان - 4 نقاط

3- البحرين - بدون نقاط

4- كوريا الجنوبية - بدون نقاط

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر 19 لاعبًا، تحت قيادة المدير الفني الإسباني فيرناندو باربيتو، الذي تولى المهمة بدلًا من طارق محروس الذي تعرض لوعكة صحية منذ أيام.

وتضم القائمة النهائية: 
حراس المرمى: 
یوسف عبدالهادي
عمر فتحي
عبد الملك محمود السيد «2008»

جناح أيسر:
عمر مصطفى بركة 
حازم الصباغ

ظهير أيسر:
أحمد حلمي مصبح
عادل أحمد سعد
يحيى الكردي

صانع الألعاب:
يوسف عبدالغني
حمزة وليد المرسي

ظهير أيمن:
محمد عدلان
يوسف عمرو «2008» 
سيف الدين جلال
كريم حمدي السيد

جناح أيمن:
زیاد أحمد عواد
عبد الرحمن أشرف رشاد

الدائرة:
محمد أحمد إسماعيل
حسين محمد
على مدبولي.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 بإستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة. 

 

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد المنتخب الوطني لكرة اليد منتخب اليابان بطولة العالم مباراة مصر واليابان

مواد متعلقة

الأهلي يضم محمد نبيل أوكا وعلي الفولي لتدعيم فريق كرة اليد

كرة اليد، منتخب مصر يفوز على البحرين ويتأهل للدور الرئيسي بمونديال الناشئين

كرة اليد، تونس تخسر أمام التشيك في مونديال الناشئين

كرة اليد، موعد مباراة مصر والبحرين في مونديال الناشئين والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

شاهد، بث مباشر لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025-2026

بيان من جامعة القاهرة بشأن وفاة سلمى حبيش طبيبة قصر العيني

بلاغ يتهم مروة حلمي صديقة التيك توكر شاكر بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

مؤشر الدولار يتراجع أمام عدد من العملات العالمية

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

الأهلي يجمد هذا الملف مؤقتًا مع انطلاق الموسم الجديد

بيان من "طب قصر العيني" بشأن وفاة الطبيبة سلمى حبيش

بعد واقعة سلمى حبيش، أسباب صادمة لتزايد وفيات شباب الأطباء داخل المستشفيات

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن مصروفات المدارس المصرية الألمانية 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"إعلاء قيمة السعي والعمل"، موضوع خطبة الجمعة القادمة

من خواطر الشعراوي، تعرف على أول حدث عقابي في تاريخ الديانات (فيديو)

بعد اتهامات طالت "التيك توكرز"، تعرف على حكم غسيل الأموال وعقوبته في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads