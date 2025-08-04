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أخبار مصر

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحصد المركز الأول في مسابقة إيناكتس المحلية 2025

فريق جامعة مصر للعلوم
فريق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
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في إنجاز جديد يضاف إلى سجلها، فازت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالمركز الأول في مسابقة إيناكتس المحلية لعام 2025، التي أعلنت نتائجها شركة أورنچ مصر راعي المسابقة للعام التاسع عشر على التوالي.


ويأتي هذا الإنجاز تتويجا للدعم المتواصل الذي يوليه خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لطلاب الجامعة ومبادراتهم الريادية، إذ يقدم دورا محوريا في تعزيز روح الريادة والمسؤولية لدى فرق الجامعة، باهتمامه بتوفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار، وتشجيعه المستمر للأنشطة الطلابية والمشروعات المجتمعية،  ما مكنهم من الوصول إلى هذا المستوى المرموق وتمثيل مصر في المحافل الدولية بثقة وجدارة.

وشهدت المسابقة، التي أقيمت على مدار يومين تنافسا قويا بين أكثر من 30 فريقًا طلابيا من مختلف الجامعات المصرية، قدموا مشروعات تنموية تتقاطع مع مجالات التكنولوجيا، الزراعة، الصحة، والاستدامة، بما يعكس طاقات شباب مصر وقدرتهم على صناعة التغيير من قلب المجتمع.

"مشروع بكرة".. ابتكار طلابي يحول تحديات الزراعة والصحة إلى فرص للتنمية المستدامة 

وقدمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مشروعا متميزا تحت اسم "بكرة"، وهو مبادرة تنموية تستهدف استصلاح الأراضي المتدهورة عبر زراعة نبات الـSalicornia، وهو نبات ملحي يمكن استخدامه كبديل صحي للملح التقليدي، بما يساهم في تحسين الصحة العامة، ويعزز من الأمن الغذائي، والاقتصاد الزراعي في مصر.

ويعد المشروع نموذجا تطبيقيا لريادة الأعمال المجتمعية، إذ يجمع بين الأثر البيئي والاقتصادي والصحي، مستهدفًا مناطق بحاجة حقيقية للتنمية، ويعد خطوة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتستعد الجامعة الآن لتمثيل مصر في نهائيات "كأس العالم إيناكتس" التي تستضيفها تايلاند في سبتمبر المقبل.


وهنأ هشام مهران الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لاورنچ مصر، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجميع الجامعات المشاركة في الحدث، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي أظهرته على مدار مراحل المسابقة، والابتكارات التي كشفت عنها.


ووجهت فاطمة سري، الرئيس التنفيذي لـ"آيناكتس مصر"، التهنئة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وعبرت عن اعتزازها بالتعاون طويل الأمد مع اورنچ مصر، وفخرها بكون مصر جزءا من مسيرة عالمية مثمرة في مجال الابتكار الشبابي، والعمل الريادي، والأثر الإيجابي.

د. نهاد المحبوب: فخورون بطلابنا.. وفوزهم يجسد التزام الجامعة بريادة الأعمال وخدمة المجتمع

وأعرب الدكتور نهاد المحبوب، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز، قائلا: "نفخر بفوز طلابنا في هذه المسابقة الوطنية، التي تعكس قدراتهم الفريدة على تحويل الأفكار إلى مشروعات حقيقية ذات أثر مجتمعي ملموس".

وأشار د. المحبوب الى إن هذا الفوز هو ثمرة العمل الجماعي والدعم المؤسسي الذي تحرص عليه الجامعة، ويعكس التزامنا بتخريج جيل من الشباب الواعي والمبدع، القادر على قيادة التغيير والمساهمة الفعالة في بناء مستقبل مصر، مؤكدا أن الجامعة ستواصل دعمها الكامل لطلابها في مسيرتهم نحو كأس العالم في تايلاند.

وأوضح أن هذا الفوز تتويجا لجهود الجامعة ومواكبتها لروح ريادة الأعمال والعمل المجتمعي بين طلابها، ودليلا حيا على نضوج التجربة الطلابية في دعم حلول فعالة ومبتكرة تخدم المجتمع المصري.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق الجامعات الخاصة في مصر، وواحدة من أوائل المؤسسات التعليمية التي أرست دعائم قوية للتعليم الجامعي الخاص على أسس من الجودة والتميز، وعلى مدار أكثر من ربع قرن، نجحت الجامعة في ترسيخ مكانتها المرموقة بين الجامعات المصرية والإقليمية بفضل ما تقدمه من برامج أكاديمية متطورة، وإنجازات ملموسة في مجالات البحث العلمي، والرعاية الصحية، والمسؤولية المجتمعية، وكانت الجامعة قد احتفلت بيوبيلها الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها.

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جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مسابقة إيناكتس المحلية لعام 2025 شركة أورنچ مصر مجلس امناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا خالد الطوخي مشروع بكرة

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