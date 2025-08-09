بيان من جامعة القاهرة بشأن وفاة سلمى حبيش طبيبة قصر العيني

نعت جامعة القاهرة في بيان رسمي صادر عنها منذ قليل، الطبيبة سلمى محمد حبيش بـجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والتي كانت تقضي فترة الامتياز بكلية طب قصر العيني، ووافتها المنية مساء أمس، وتقدمت الجامعة بخالص التعازي والمواساة لأسرتها وزملائها، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

أسباب وفاة طبيبة الامتياز داخل قصر العيني

وأعربت الجامعة عن أسفها لفقدان إحدى طبيباتها الشابات، وأكدت أنه وفق الثابت من التقارير الطبية وملابسات الواقعة، أن سبب الوفاة لم يكن مرتبطًا بالإجهاد أو ضغط العمل، كما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الجامعة حرصها على توفير بيئة عمل آمنة وداعمة لجميع أعضائها من الأطباء وهيئة التمريض والطلاب، مشددة على أن المستشفيات الجامعية تعمل وفق المعايير الطبية والمهنية المتعارف عليها، وأنها لا تتوانى عن تقديم الدعم والرعاية لجميع منتسبيها.

