في هذا الموعد، المقاولون يلتقي زد بالدوري المصري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون نظيره زد اليوم السبت، ضمن الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المقاولون وزد

ومن المقرر أن تقام مباراة المقاولون ضد زد اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في افتتاح مشوار ذئاب الجبل بالدوري.

القناة الناقلة لمباراة المقاولون ضد زد

ومن المقرر أن تذاع مباراة المقاولون أمام زد عبر شاشة قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

حكام مباراة المقاولون ضد زد

يدير مباراة المقاولون وزد طاقم مكون من محمود ناصف، ويساعده خالد السيد وعمرو جمعة، ومعهم أحمد جمال حكما رابعا، وعمرو الشناوي حكم فيديو، ومحمود أبوالرجال مساعد حكم فيديو.

وتشهد بطولة الدوري هذا الموسم مشاركة 21 فريقا، وهي الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري البورسعيدي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - بتروجيت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش - إنبي - الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة - مودرن سبورت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري بنظام المرحلتين، الأولى من 21 جولة، على أن يكون هناك نادي "راحة" في كل أسبوع، ومع نهايتها مطلع مارس المقبل، تتحدد ملامح المرحلة التالية للمسابقة.

بينما تنقسم هذه الأندية إلى مجموعتين، الأولى تضم 7 فقط يتنافسون على اللقب ومن يعتلي منصة التتويج، بينما الثانية ستضم 14 فريقًا، لتحديد 4 هابطين إلى الدرجة الثانية بنهاية الموسم.

صفقات المقاولون الجديدة

ودعم المقاولون بقيادة محمد مكي المدير الفني صفوفه بعدد 14 لاعبا جديدا، وهم: عمر طارق الوحش وشكري نجيب من الاتحاد السكندري، ومحمود أبوجودة مهاجم حرس الحدود، وإسلام جابر لاعب سموحة، وأحمد مجدي كهربا مدافع الجونة، وإسلام هشام من بتروجت، ومحمد حامد مدافع إنبي، ومحمد فوزي حارس أبوقير للأسمدة.

بالإضافة لنادر هشام من مودرن سبورت، ومحمود دعبسة من كهرباء الإسماعيلية، وإسلام عبدالله مدافع زد إف سي، والنيجيري بنجامين أكور مهاجم الكرخ العراقي، والنيجيري كالو أونيماتشي مواليد 2005، ويوسف عفيفي مواليد 2005 (إعارة من الأهلي).

صفقات زد الجديدة

وعلى الجانب الآخر تعاقد زد إف سي مع 9 لاعبين، وهم: أحمد عاطف مهاجم مودرن سبورت، وعبدالله بستنجي وأحمد خالد كباكا من الأهلي، وأحمد كاستيلو مدافع غزل المحلة، ومحمد ربيعة مدافع سموحة، ومحمود صابر ويوسف أسامة نبيه من بيراميدز، والسيراليوني أمارا كيتا وأحمد نادر السيد، إضافة لعودة عبدالله بكري بعد انتهاء إعارته للاتحاد السكندري، ورأفت خليل وحازم العسكري بعد انتهاء إعارتهما لحرس الحدود.

فيما رحل عن زد كلا من عمرو حسام ومحمد إسماعيل ومصطفى زيكو، وإسلام عبدالله ورشيد أحمد وديلسون كاموني ومحمود نبيل.

