موعد مباراة المقاولون وزد في الدوري المصري والقناة الناقلة

الدوري المصري، يستهل نادي المقاولون العرب بقيادة محمد مكي المدير الفني، مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة زد يوم السبت المقبل بالجولة الأولى.

موعد مباراة المقاولون وزد

ومن المقرر أن تقام مباراة المقاولون وزد يوم السبت في تمام الساعة السادسة مساء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في افتتاح مشوار ذئاب الجبل بالدوري.

القناة الناقلة لمباراة المقاولون ضد زد

ومن المقرر أن تذاع مباراة المقاولون وزد عبر شاشة قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

وتعاقد نادي المقاولون العرب مع 12 صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق خلال مشواره في الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت صفقات المقاولون الرسمية خلال انتقالات الصيف استعدادا للموسم الجديد 2025-2026 كالتالي:

صفقات المقاولون العرب الرسمية موسم 2025-2026



ـ نادر هشام مدافع من مودرن لمدة 3 مواسم.

ـ محمد فوزي حارس مرمى أبو قير للأسمدة.

ـ محمد حامد مدافع فريق إنبي.

ـ إسلام هشام مهاجم من بتروجيت.

ـ محمود أبو جودة مهاجم من حرس الحدود 3 مواسم.

ـ أحمد مجدي كهربا ظهير أيمن من بلدية المحلة 3 مواسم.

ـ محمود دعبسة جناح من كهرباء الإسماعيلية 3 مواسم.

- إسلام جابر لاعب وسط من سموحة.

- عمر الوحش لاعب وسط من الاتحاد.

- شكري نجيب مهاجم من الاتحاد.

- إسلام عبد اللاه مدافع إعارة من زد.

- المهاجم النيجيري بنجامين أكور من الكرخ العراقي.

وتعود منافسات الدوري المصري الممتاز “ الايجيبشن ليج” للموسم الجديد 2025 /2026، والمقام بمشاركة 21 فريقا غدا الجمعة بثلاث مواجهات قوية.

وتشهد بطولة الدوري هذا الموسم مشاركة 21 فريقا، وهي الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري البورسعيدي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - بتروجيت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش - إنبي - الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة - مودرن سبورت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.





