الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كريستيانو رونالدو يتفوق على ميسي وسيلينا جوميز وكيم كاردشيان، ما القصة؟

رونالدو وميسي وسيلينا
رونالدو وميسي وسيلينا جوميز

يتصدر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، أبرز الشخصيات شهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتفوق على العديد من النجوم في مختلف الميادين سواء رياضية أو فنية.

 

وسلطت تقارير صحفية عن الأسماء العشرة الأولى المتصدرة الأكثر متابعة على انستجرام 2025.

 

ويعتلي كريستيانو رونالدو قائمة المشاهير كأكثر الأشخاص متابعة بـ661 مليون متابع، عبر منصة "إنستجرام"  متفوقًا بشكل كبير على غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب المركز الثاني، بـ506 ملايين متابع.

 

وتحتل المركز الثالث المغنية والممثلة الأمريكية سيلينا جوميز برصيد 419 مليون متابع، وفي المركز الرابع  الأمريكية كايلي جينر، شقيقة كيم كاردشيان، بـ393 مليون متابع.

ويحتل المركز الخامس الممثل والمصارع الأمريكي دواين جونسون "ذا روك" بـ392 مليون متابع، بينما تأتي المغنية الأمريكية أريانا جراندي في المركز السادس بـ374 مليون متابع.

وتحتل المؤثرة الأمريكية كيم كاردشيان المركز السابع بـ356 مليون متابع، متقدمة على المغنية الأمريكية بيونسيه التي تملك 310 ملايين متابع.

وتوجد الأمريكية كلوي كاردشيان في المركز التاسع بـ302 مليون متابع، ويختم المغني الكندي جاستن بيبر قائمة العشرة الأوائل بـ294 مليون متابع.
 

