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رياضة

جماهير النصر السعودي بالنمسا تتسلل للفندق لرؤية كريستيانو رونالدو

جماهير النصر في النمسا،فيتو
جماهير النصر في النمسا،فيتو

سلطت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الضوء على تسلل عدد من الجماهير إلى الفندق الذي يقيم فيها نادي النصر السعودي بمقاطعة جروديج النمساوية، من أجل رؤية كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

وتابعت: أنه على الرغم من التواجد الأمني المكثف، نجح عدد من جماهير في الوصول الى باب غرفة ‎رونالدو، وهو ما أزعجه بشدة.

وفاز النصر مساء أمس  الأربعاء على تولوز بهدفين مقابل هدف، ضمن المعسكر التحضيري الذي يقيمه كل منهما بالنمسا استعدادًا للموسم الجديد.

وتمكن يان جبوهو من منح تولوز التقدم في الدقيقة 25، قبل أن ينجح كريستيانو رونالدو في تعديل النتيجة لصالح النصر السعودي عند الدقيقة 33، كما تمكن محمد مروان من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 76.

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كريستيانو رونالدو النصر السعودي صحيفة ليكيب الفرنسية نادي النصر نادي النصر السعودي

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