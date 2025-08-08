الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أهداف مباراة النصر وريو آفي البرتغالي، شاهد ماذا قال رونالدو بعد الهاتريك (فيديو)

رونالدو لاعب النصر،
رونالدو لاعب النصر، فيتو

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، بكلمات قصيرة، بعد تسجيله لأول هاتريك مع الفريق، قبل بداية الموسم الجديد.

وسجل رونالدو 3 أهداف قاد بها النصر للفوز على ريو آفي 4-0، في مباراة ودية أقيمت مساء الخميس، ضمن معسكر "العالمي" التحضيري بالبرتغال.

وبعد نهاية المباراة، نشر رونالدو صورة له منها، وعلق عليها قائلًا: "نواصل التقدم، ما يزال أمامنا المزيد لنقوم به".

وقدم رونالدو مستويات مميزة خلال الموسم التحضيري للفريق السعودي، حيث سجل هدفًا في الفوز على تولوز 2-1، قبل هاتريك ريو آفي.

ويتطلع "صاروخ ماديرا" لمواصلة تقديم مستوياته المميزة مع النصر، والتي منحته لقب هداف الدوري السعودي لموسمين متتاليين، وأحسن لاعب في المسابقة خلال الموسم قبل الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كريستيانو رونالدو النصر السعودي ريو افي النصر الدوري السعودي

مواد متعلقة

بهاتريك رونالدو، النصر يكتسح ريو آفي البرتغالي برباعية

رغم تبقي عام في عقده، سر رحيل لاعب برشلونة مجانا إلى النصر السعودي

الأكثر قراءة

نهال عنبر تحسم جدل القبض على الفنانة وفاء عامر

إصابة 17 شخصا بينهم سياح، اللقطات الأولى لحادث تصادم مروع بطريق مرسى علم (فيديو)

النيابة تأمر بضبط وإحضار جراح بمستشفى شهير بالشيخ زايد بتهمة التسبب في وفاة مريضة

حالة الطقس اليوم، ظاهرتان مقلقتان وهذا موقف درجات الحرارة قبل عودة الموجة الحارة

يبدأ من 36 ألف جنيه، أسعار الموتوسيكلات في الأسواق اليوم الخميس 7- 8- 2025

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2025، التفاصيل حسب التخصص

الذهب يشتعل في نهاية تعاملات الخميس وهذا العيار يسجل 5270 جنيها

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

خدمات

المزيد

تطور مفاجئ في سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس

يبدأ من 36 ألف جنيه، أسعار الموتوسيكلات في الأسواق اليوم الخميس 7- 8- 2025

سعر الألومنيوم اليوم الخميس في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 8 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 8 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم دخول المحكمة في المنام وعلاقته بقدوم أخبار سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads