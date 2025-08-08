أهداف مباراة النصر وريو آفي البرتغالي، شاهد ماذا قال رونالدو بعد الهاتريك (فيديو)

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، بكلمات قصيرة، بعد تسجيله لأول هاتريك مع الفريق، قبل بداية الموسم الجديد.

وسجل رونالدو 3 أهداف قاد بها النصر للفوز على ريو آفي 4-0، في مباراة ودية أقيمت مساء الخميس، ضمن معسكر "العالمي" التحضيري بالبرتغال.

وبعد نهاية المباراة، نشر رونالدو صورة له منها، وعلق عليها قائلًا: "نواصل التقدم، ما يزال أمامنا المزيد لنقوم به".

وقدم رونالدو مستويات مميزة خلال الموسم التحضيري للفريق السعودي، حيث سجل هدفًا في الفوز على تولوز 2-1، قبل هاتريك ريو آفي.

ويتطلع "صاروخ ماديرا" لمواصلة تقديم مستوياته المميزة مع النصر، والتي منحته لقب هداف الدوري السعودي لموسمين متتاليين، وأحسن لاعب في المسابقة خلال الموسم قبل الماضي.

