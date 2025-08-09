تلفيق قضية ليسرا في فيلم الست لما

تشهد أحداث فيلم الست لما، محاولة تلفيق قضية للإعلامية التي تلعب دورها يسرا، بسبب تسليطها الضوء على إحدى القضايا التي تخص بعض رجال الأعمال، والذين يقومون بمحاولة تلفيق قضية لهم.

وتواصل الفنانة يسرا تصوير مشاهد فيلمها الجديد “الست لما” داخل إحدى الاستديوهات بمدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المشاهد التي يتم تصويرها، "تقديم يسرا لأحد البرامج الفضائية، ويقوم رجل الأعمال الذى يلعب دوره الفنان ماجد المصري باقتحام البلاتوه، ويهدد الإعلامية التي تلعب شخصيتها يسرا إن لم تبتعد عنه.

تفاصيل فيلم الست لما

وتلعب يسرا خلال العمل شخصية مذيعة تدخل في خلافات مع درة التي تلعب شخصية فتاة تعيش حياتها كما تريد دون مسئولية أو التزام، وهي ابنة شقيق يسرا، وتحاول يسرا أن تبعدها عما تفعل ولكنها تعترض.

واحتوت المشاهد التي تم تصويرها من الفيلم على مشادة كلامية بين يسرا وماجد المصري.

وخلال المشادة التي وقعت يتدخل حمدي الميرغني الذي يظهر كضيف شرف بالعمل، ليتم تحويل المشهد لكوميدي، وعلمت فيتو أنه تم إعادة المشهد ثلاث مرات بناء على رغبة مخرج العمل.

أبطال فيلم الست لما

فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يطرح عدد من القضايا المرأة بشكل لايت، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب.

