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ثقافة وفنون

"الست لما" يشعل الخلافات بين يسرا ودرة

فريق فيلم الست لما
فريق فيلم الست لما

بدأت الفنانة يسرا وبعض أبطال فيلمها الجديد الست لما تصوير المشاهد الأولى من العمل.

ونشر أحد أفراد أسرة العمل صورة من الكواليس تجمع الفنانة يسرا وحمدي الميرغني خلال تصوير المشاهد التي جمعتهما معا.

تفاصيل فيلم الست لما 

وتلعب يسرا خلال العمل شخصية مذيعة وتدخل في خلافات مع درة التي تلعب شخصية فتاة تعيش حياتها كما تريد دون مسئولية أو التزامات، وهي ابنة شقيق يسرا، وتحاول يسرا أن تبعدها عما تفعل ولكنها تعترض.

احتوت المشاهد التي تم تصويرها من الفيلم على مشادة كلامية بين يسرا وماجد المصري.

وخلال المشادة التي وقعت يتدخل حمدي الميرغني الذي يظهر كضيف شرف بالعمل، ليتم تحويل المشهد لكوميدي، وعلمت فيتو أنه تم إعادة المشهد ثلاث مرات بناء على رغبة مخرج العمل. 

أبطال فيلم الست لما 

فيلم "الست لما"  بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يطرح عدد من القضايا المرأة بشكل لايت، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي. وإخراج خالد أبو غريب.

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