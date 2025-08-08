الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط تاجر فراخ اعتدى على طالب في قنا

ضبط، فيتو
ضبط، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من القبض على تاجر فراخ بتهمة استدراج تلميذ والتعدي عليه جنسيًا وتصويره فيديو خلال التعدي عليه، في بندر فرشوط، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة

وكانت مديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة فرشوط يفيد بورود بلاغ من مواطن يتهم جاره بالتعدي جنسيًا على ابنه في بندر فرشوط. 

وبعد الفحص والتحريات تبين أن المجني عليه يبلغ من العمر 12 عامًا، والمتهم في الواقعة جاره تاجر فراخ، في الخمسينيات من عمره، استدرجه لمنزله وتعدى عليه جنسيًا وصوره فيديو في دائرة بندر فرشوط.

وتم القبض على المتهم والتحفظ على الفيديو وفحص هاتف المتهم بالكامل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا شمال محافظة قنا محافظة قنا مركز شرطة فرشوط مديرية أمن قنا

مواد متعلقة

والدها أخذ منها المحمول، فتاة جامعية تنهي حياتها في قنا

وفاة موظف في قنا متأثرا بإصابته بطعنات على يد مدمن مخدرات

أمن قنا يلقي القبض على تاجر مخدرات متهم في عدة قضايا

قطع الكهرباء عن مغذي شمال محافظة قنا بسبب الصيانة

الأكثر قراءة

أسباب استبعاد ريبيرو لـ الشحات وبيكهام من قائمة الأهلي أمام مودرن بالدوري

فيتو تنفرد بنشر قائمة الأهلي لمباراة مودرن سبورت

بعد مصرع وإصابة 51 شخصا، النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في حادث الكريمات

انهيار أهالي ضحايا حادث الكريمات أمام مستشفى أطفيح (صور)

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي أمام مودرن سبورت (خاص)

موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي وسعر البنزين بعد رفع الدعم بالكامل

القبض على شخصين أطلقا أعيرة نارية احتفالًا بفوز أحد أقاربهما بانتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة

تعزيزات أمنية وإقبال جماهيري لحضور ديفيليه افتتاح مهرجان المانجو الثالث (صور)

خدمات

المزيد

تنسيق الجامعات 2025، آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

الكيلو يسجل 28 جنيها بمبادرة التموين، أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

10 حراس مرمى مرشحون لجائزة ياشين لأفضل حارس في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أدلة جمهور الفقهاء على أن الأم لها ثلاثة أرباع البر كما جاء بحديث "أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك"؟

دعاء الجمعة لنيل الرضا والقبول من الرحمن

تفسير حلم سقي الزرع في المنام وعلاقته بالبركة في المال والحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads