ضبط تاجر فراخ اعتدى على طالب في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من القبض على تاجر فراخ بتهمة استدراج تلميذ والتعدي عليه جنسيًا وتصويره فيديو خلال التعدي عليه، في بندر فرشوط، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة

وكانت مديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة فرشوط يفيد بورود بلاغ من مواطن يتهم جاره بالتعدي جنسيًا على ابنه في بندر فرشوط.

وبعد الفحص والتحريات تبين أن المجني عليه يبلغ من العمر 12 عامًا، والمتهم في الواقعة جاره تاجر فراخ، في الخمسينيات من عمره، استدرجه لمنزله وتعدى عليه جنسيًا وصوره فيديو في دائرة بندر فرشوط.

وتم القبض على المتهم والتحفظ على الفيديو وفحص هاتف المتهم بالكامل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

