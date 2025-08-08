تماثل مصابي حادث البوابة الحديدية بطريق الشاحنات ببورسعيد للشفاء

تماثل مصابو حادث طريق الشاحنات بمحافظة بورسعيد، والذين كانوا يستقلون أتوبيس من المنصورة للتنزه ببورسعيد للشفاء، وخرجوا جميعا من المستشفى في حالة صحية مستقرة.

تفاصيل الحادث

ووقع مساء اليوم حادثًا مروريًا بعدما اصطدم أتوبيس رحلات تابع لمحافظة المنصورة ببوابة حديدية غير مخصصة لعبور المركبات، مما أسفر عن إصابة 18 شخصًا من ركاب الأتوبيس الذين كانوا في طريقهم من منطقة جبل الملح بملاحات بورفؤاد إلى حديقة فريال لقضاء يوم ترفيهي داخل المدينة.

الاصطدام في البوابة الحديدية

حيث تبين أن البوابة الحديدية المثبتة على الطريق تم وضعها لمنع مرور مركبات النقل والأتوبيسات، وأن السائق لم ينتبه إليها واصطدم بها، مما أدى إلى تهشم مقدمة الأتوبيس وإصابة عدد من الركاب.

وبمجرد وقوع الحادث انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

التأمين الصحي ببورسعيد يرفع درجة الاستعدادات القصوى

ومن جانبه أصدر الدكتور أحمد حسن سالم، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، بتجهيز فرق الطوارئ والتعامل السريع مع المصابين، وبالفعل تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم خلال أقل من نصف ساعة من وصولهم، بمشاركة أطقم طبية من تخصصات الجراحة العامة والعظام، بالإضافة إلى فريق تمريض على أعلى مستوى من الكفاءة.

وأسفرت الجهود الطبية عن تماثل جميع المصابين للشفاء، وخرجوا من المستشفى بعد تلقي الخدمة الطبية الكاملة، فيما أكدت الهيئة استقرار الحالات وعدم وجود إصابات خطيرة.

