ننشر أسماء مصابي حادث تصادم أتوبيس شركة وملاكي بالإسكندرية

أصيب ١٧ شخصا، في تصادم أتوبيس شركة بسيارة ملاكي بالطريق الدولي اتجاه كوبري الألماني بين محافظة الإسكندرية والبحيرة شرق الإسكندرية، وجرى نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات.

وحصلت فيتو علي أسماء المصابين وإصابتهم كالتالي:

- شعبان سعيد عبد المنعم (43 سنة): اشتباه كسر بالساق اليمنى واليسرى.

- أحمد فتحي عبد المنعم (45 سنة): اشتباه كسر بالساق اليمنى.

- محمد أحمد جاب الله (40 سنة): اشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات بالظهر.

- محمد عبد الحميد إبراهيم السيد (46 سنة): كسر بالساق اليسرى وكدمة بالرأس.

- سمير صبري خيري (45 سنة): جرح قطعي بالشفاه السفلى وكدمة بالساق اليسرى.

- أحمد حمدي عيد سعد (35 سنة): كسر مضاعف بالساقين، كسر بالركبة اليسرى، جرح بفروة الرأس.

- طارق علي عبد الحليم (45 سنة): جرح رضي بالوجه.

- السيد عبد الباسط صبره (49 سنة): سحجات بالساقين وجرح بالأذن اليمنى والأنف.

- فتحي جمعة محمد (53 سنة): جرح رضي بالساق اليسرى وجروح بالوجه.

- عبد الحميد عبد العزيز صبحي (53 سنة): كدمة بالصدر واشتباه كسر بالفخذ الأيسر.

- محمد عبد العزيز علي (42 سنة): اشتباه كسر بالقدم اليمنى.

- صابر محمد جاويش (54 سنة): كدمة بالصدر وعوارض ارتجاج.

- أسامة حسن عباس (49 سنة): اشتباه كسر بالفخذ الأيسر وسحجات بالوجه.

- عبد الحميد أنور عبد الحميد محمد (50 سنة): ألم بالفقارات العنقية، جرح قطعي باليد اليمنى.

- محمد عبد الحميد عبد العزيز (46 سنة): ألم بالضلوع، اشتباه كسر بالساعد الأيسر.

- نادر محمد سعد (58 سنة): جروح متفرقة بالجبهة وسحجات بعموم الجسم.

- محمد سعيد محمد (41 سنة): اشتباه كسر بالعمود الفقري.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بحادث تصادم بين أتوبيس شركة تابعه لكهرباء غرب الدلتا وسيارة ملاكي ووجود إصابات، وذلك بالطريق الدولي اتجاه كوبري الألماني بين محافظة الإسكندرية والبحيرة.

وانتقلت القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف، وتبين إصابة ١٧ شخصا جراء حادث تصادم بالطريق من ركاب الأتوبيس والسيارة الملاهي، بينهم ٥ موظفين في حالات حرجة تم وضعهم بالعناية المركزة.

وجرى العمل على تسيير الحركة المرورية بالطريق بعد أن تسبب الحادث في تعطلها بواسطه التدخل السريع من شرطة المرور.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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