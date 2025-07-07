الإثنين 07 يوليو 2025
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حوادث

إصابة عدد من الأشخاص في حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي بالشيخ زايد

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

أصيب عدد من الأشخاص في حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي أعلى طريق المحور قبل الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والمرور لمكان الحادث.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بتصادم أتوبيس بسيارة ملاكي أعلى طريق المحور قبل الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ مصحوبة بسيارات إسعاف.

وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الإصابات، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتباشرالنيابة العامة التحقيق

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النيابة العامة محافظة الجيزة طريق المحور الشيخ زايد

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