إصابة عدد من الأشخاص في حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي بالشيخ زايد

أصيب عدد من الأشخاص في حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي أعلى طريق المحور قبل الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والمرور لمكان الحادث.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بتصادم أتوبيس بسيارة ملاكي أعلى طريق المحور قبل الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ مصحوبة بسيارات إسعاف.

وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الإصابات، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتباشرالنيابة العامة التحقيق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.