أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يفوز على سيراميكا بافتتاح مشواره بالدوري.. فيتو تنفرد بنشر قائمة الأهلي لمباراة مودرن سبورت.. بيراميدز يسقط في فخ التعادل مع وادي دجلة

زيكو بعد انتقاله لـ بيراميدز: نجم الأهلي مثلي الأعلى
أكد اللاعب مصطفى زيكو، لاعب بيراميدز الجديد، تفضيله عرض السماوي على العديد من العروض.
فيتو تنفرد بنشر قائمة الأهلي لمباراة مودرن سبورت
الدوري المصري، حصلت فيتو على قائمة النادي الأهلي لمعسكر مباراة مودرن سبورت المرتقبة غدا السبت فى افتتاح مشوار الفريق فى بطولة الدوري.
تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي أمام مودرن سبورت (خاص)
الدوري المصري، حصلت فيتو على قائمة المستبعدين من معسكر الأهلي لمباراة مودرن سبورت المرتقبة غدا السبت فى افتتاح مشوار الفريق فى بطولة الدوري.
ضمن خطة الهيكلة الجديدة، محمد متولي مستشارًا قانونيًا لإدارة كرة القدم بنادي الزمالك
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، وبالتنسيق مع المدير الرياضي جون إدوارد، تعيين محمد متولي مستشارًا قانونيًا لإدارة كرة القدم بالنادي.
طارق مجدي يدير مباراة الأهلي ومودرن، حكام الجولة الأولى من الدوري المصري
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري، حكام مباريات اليوم في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.
قائمة الزمالك الرسمية للموسم الجديد 2025 ـ 2026 وأرقام اللاعبين
الزمالك وسيراميكا، يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في الموسم الجديد بمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.
ريبيرو يثير الجدل داخل الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت في الدوري بهذا القرار
الدوري المصري، يترقب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرارا مهما من مديره الفني خوسيه ريبيرو، قبل مواجهة مودرن سبورت غدا في الدوري الممتاز.
أسباب استبعاد ريبيرو لـ الشحات وبيكهام من قائمة الأهلي أمام مودرن بالدوري
استبعد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كلا من؛ عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور وسيحا وأحمد عابدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عبد القادر وإبراهيما كاظم من قائمة الفريق التي من المقرر أن تواجه مودرن غدًا في افتتاح مباريات الفريق ببطولة الدوري.
الجهاز الفني للمنتخب يحضر مباراتي دجلة مع بيراميدز وسيراميكا أمام الزمالك
يحضر الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول بقيادة حسام حسن، مباراتي وادي دجلة وبيراميدز المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد السلام، وسيراميكا والزمالك باستاد هيئة قناه السويس في انطلاقة بطولة الدوري الممتاز.
دجلة العائد للممتاز يفرض التعادل السلبي على بطل إفريقيا في افتتاحية الدوري
انتهت مباراة فريق وادي دجلة مع نظيره بيراميدز بالتعادل السلبي والذي جمع بينهما، اليوم الجمعة، على استاد السلام الدولي في افتتاحية بطولة الدوري المصري الممتاز.
الزمالك في ثوبه الجديد يفتتح مشواره بالدوري الممتاز بالفوز على سيراميكا بثنائية (صور)
الزمالك وسيراميكا، حقق نادي الزمالك الفوز علي نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهم، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.
