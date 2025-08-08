أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يفوز على سيراميكا بافتتاح مشواره بالدوري.. فيتو تنفرد بنشر قائمة الأهلي لمباراة مودرن سبورت.. بيراميدز يسقط في فخ التعادل مع وادي دجلة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أكد اللاعب مصطفى زيكو، لاعب بيراميدز الجديد، تفضيله عرض السماوي على العديد من العروض.

الدوري المصري، حصلت فيتو على قائمة النادي الأهلي لمعسكر مباراة مودرن سبورت المرتقبة غدا السبت فى افتتاح مشوار الفريق فى بطولة الدوري.

الدوري المصري، حصلت فيتو على قائمة المستبعدين من معسكر الأهلي لمباراة مودرن سبورت المرتقبة غدا السبت فى افتتاح مشوار الفريق فى بطولة الدوري.

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، وبالتنسيق مع المدير الرياضي جون إدوارد، تعيين محمد متولي مستشارًا قانونيًا لإدارة كرة القدم بالنادي.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري، حكام مباريات اليوم في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك وسيراميكا، يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في الموسم الجديد بمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

الدوري المصري، يترقب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرارا مهما من مديره الفني خوسيه ريبيرو، قبل مواجهة مودرن سبورت غدا في الدوري الممتاز.

استبعد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كلا من؛ عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور وسيحا وأحمد عابدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عبد القادر وإبراهيما كاظم من قائمة الفريق التي من المقرر أن تواجه مودرن غدًا في افتتاح مباريات الفريق ببطولة الدوري.

يحضر الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول بقيادة حسام حسن، مباراتي وادي دجلة وبيراميدز المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد السلام، وسيراميكا والزمالك باستاد هيئة قناه السويس في انطلاقة بطولة الدوري الممتاز.

انتهت مباراة فريق وادي دجلة مع نظيره بيراميدز بالتعادل السلبي والذي جمع بينهما، اليوم الجمعة، على استاد السلام الدولي في افتتاحية بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك وسيراميكا، حقق نادي الزمالك الفوز علي نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهم، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

