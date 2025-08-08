الجمعة 08 أغسطس 2025
زيكو بعد انتقاله لـ بيراميدز: نجم الأهلي مثلي الأعلى

زيكو
زيكو

 أكد اللاعب مصطفى زيكو، لاعب  بيراميدز الجديد، تفضيله عرض السماوي على العديد من العروض.

وقال مصطفى زيكو، لاعب بيراميدز، عبر حساب ناديه على فيسبوك: "فضلت الانتقال إلى بيراميدز على العديد من العروض بعدما اقتنعت بمشروع وأهداف النادي خلال الفترة المقبلة، وأتمنى أن يكون الاختيار الصحيح".

وأضاف: "أفضل اللعب في مركز الجناح الأيسر، ومثلي الأعلى محليا نجم الأهلي محمود حسن تريزيجيه وعالميا كريستيانو رونالدو".

وواصل زيكو: "احتفلت بشكل جنوني بعد تتويج بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا ولم أكن أعلم أنني سأنضم للفريق".

وأتم: "أدين بالفضل لياسر رضوان نجم الأهلي السابق الذي منحني فرصة اللعب في الفريق الأول لجمهورية شبين في عمر 15 عاما".

