الزمالك في ثوبه الجديد يفتتح مشواره بالدوري الممتاز بالفوز علي سيراميكا بثنائية (صور)

الزمالك وسيراميكا، حقق نادي الزمالك الفوز علي نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهم، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

وفي الدقيقة 3 تصدي القائم لفرصة هدف محقق لصالح فريق سيراميكا كليوباترا بعد تسديدة قوية من فخري لاكاي.

وفي الدقيقة 25 سدد محمد شحاتة لاعب الزمالك تسديدة قوية كادت أن تسكن شباك سيراميكا قبل أن يتدخل عمرو السولية لإنقاذ مرمي فريقه.

وسدد ناصر ماهر كرة خطيرة لصالح الزمالك في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع لكنها مرت بجوار القائم لحارس سيراميكا.

سجل ناصر ماهر هدف نادي الزمالك الأول أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 84.

وجاء هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 97 عن طريق محمد شحاتة.

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد “دونجا”، محمد شحاتة، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر، شيكو بانزا، ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وآدم كايد وعبد الحميد معالي وعدي الدباغ وسيف الجزيري.

تشكيل سيراميكا أمام الزمالك

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - سعد سمير - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - عمرو قلاوة - إسلام عيسى - أحمد بلحاج - أيمن موكا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - چاستيس آرثر - عبد الله مجدي - إبراهيم محمد - كريم نيدفيد - محمد مغربي - محمد صادق - صديق ايجولا - مروان عثمان.

