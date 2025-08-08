الجمعة 08 أغسطس 2025
رياضة

ضمن خطة الهيكلة الجديدة، محمد متولي مستشارًا قانونيًا لإدارة كرة القدم بنادي الزمالك

محمد متولي
محمد متولي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، وبالتنسيق مع المدير الرياضي جون إدوارد، تعيين محمد متولي مستشارًا قانونيًا لإدارة كرة القدم بالنادي.

تعيين محمد متولي مستشارًا قانونيًا لإدارة كرة القدم بنادي الزمالك 

جدير بالذكر أن محمد متولي محامٍ رياضي دولي ومحاضر في القانون الرياضي، حاصل على ماجستير في القانون من كلية ماور للقانون بجامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، وحاصل على دبلوم في إدارة الرياضة من الاتحاد الدولي لكرة القدم والمعهد الدولي للدراسات الرياضية(FIFA/CIES)، ودبلوم في القانون الرياضي من جامعة المنصورة، ويحمل عضوية الاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم (AIAF). 

ومثّل متولي العديد من الأندية واللاعبين والوكلاء أمام مختلف الغرف القانونية الرياضية.

قبل انطلاق مشوار الدوري الممتاز، الزمالك لا يعرف طعم الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا

زيزو الهداف التاريخي لمباريات الزمالك وسيراميكا كليوباترا مناصفة مع الجزيري

وفي نفس الوقت استحدث جون إدوارد المدير الرياضي إدارة جديدة لصياغة ومراجعة العقود، تتكون من حمزة عبد الوهاب مديرًا للإدارة، وحازم سمير نائبًا.

ويأتي ذلك في إطار خطة العمل المؤسسي وهيكلة قطاع كرة القدم التي ينتهجها المدير الرياضي لنادي الزمالك خلال المرحلة الحالية، والتي تعتمد على الاستعانة بكوادر قادرة على صناعة الفارق، والمساهمة في تحقيق أفضل النتائج للفريق الأبيض.

