قائمة الزمالك الرسمية للموسم الجديد 2025 ـ 2026 وأرقام اللاعبين

الزمالك وسيراميكا، يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في الموسم الجديد بمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

وقبل ساعات من انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد، نشر الحساب الرسمي للقلعة البيضاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائمة الزمالك للموسم الجديد، وأرقام جميع لاعبي الفريق في الموسم الجديد، وشهدت القائمة حجب الرقم 10 بعد اعتزال أسطورة الفارس الأبيض شيكابالا.

قائمة الزمالك في الموسم الجديد

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع سيراميكا في الجولة الأولى من الدوري المصري، اليوم الجمعة الموافق 8 أغسطس باستاد هيئة قناة السويس في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري

وتمتلك مجموعة قنوات أون سبورتس حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث تذاع مباراة الزمالك وسيراميكا عبر قناة ON Sports1.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواعيد وملاعب مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز.

