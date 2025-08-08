الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قائمة الزمالك الرسمية للموسم الجديد 2025 ـ 2026 وأرقام اللاعبين

الزمالك
الزمالك

الزمالك وسيراميكا، يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في الموسم الجديد بمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

وقبل ساعات من انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد، نشر الحساب الرسمي للقلعة البيضاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائمة الزمالك للموسم الجديد، وأرقام جميع لاعبي الفريق في الموسم الجديد، وشهدت القائمة حجب الرقم 10 بعد اعتزال أسطورة الفارس الأبيض شيكابالا.

قائمة الزمالك في الموسم الجديد

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري

ومن المقرر أن تقام  مباراة الزمالك مع سيراميكا في الجولة الأولى من الدوري المصري، اليوم الجمعة الموافق 8 أغسطس باستاد هيئة قناة السويس في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري

وتمتلك مجموعة قنوات أون سبورتس حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث تذاع مباراة الزمالك وسيراميكا عبر قناة ON Sports1.

 وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواعيد وملاعب مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز قائمة الزمالك

مواد متعلقة

ضمن خطة الهيكلة الجديدة، محمد متولي مستشارًا قانونيًا لإدارة كرة القدم بنادي الزمالك

الزمالك vs سيراميكا.. الأبيض يبدأ رحلة استعادة الأمجاد.. فيريرا يستقر على كتيبة ضربة البداية بـ اللوك الجديد

الأكثر قراءة

فيتو تنفرد بنشر قائمة الأهلي لمباراة مودرن سبورت

انهيار أهالي ضحايا حادث الكريمات أمام مستشفى أطفيح (صور)

بعد مصرع وإصابة 51 شخصا، النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في حادث الكريمات

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي أمام مودرن سبورت (خاص)

11 قرارا جمهوريا حاسما و10 رسائل قوية من السيسي للمصريين

بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم، 15 مليار جنيه ضرائب متوقعة خلال العام الأول

القبض على البلوجر "بوبا اللدغة" لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء

مصر تصدر بيانا عاجلا ردًا على قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بالكامل

خدمات

المزيد

تنسيق الجامعات 2025، آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

الكيلو يسجل 28 جنيها بمبادرة التموين، أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مرشحين لجائزة "كرويف" لأفضل مدرب في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سقي الزرع في المنام وعلاقته بالبركة في المال والحياة الزوجية

دار الإفتاء: يجوز التسمية بالاسم المتضمن تزكية أو مدحا إذا توفرت هذه الشروط

تفسير حلم أكل السمك المشوي في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads