أسباب استبعاد ريبيرو لـ الشحات وبيكهام من قائمة الأهلي أمام مودرن بالدوري

استبعد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كلا من؛ عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور وسيحا وأحمد عابدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عبد القادر وإبراهيما كاظم من قائمة الفريق التي من المقرر أن تواجه مودرن غدًا في افتتاح مباريات الفريق ببطولة الدوري.

وكان استبعاد الثنائي حسين الشحات وأحمد رمضان بيكهام صفقة الأهلي الجديدة من لقاء مودرن سبورت مفاجأة للجميع خاصة وأن ريبيرو كان يعتمد على الثنائي بشكل كبير في مباريات الفريق الأخيرة.

وعلمت فيتو أن سبب استبعاد الشحات وبيكهام كان قرارا فنيا وليس بسبب تعرض الثنائي لأي صابات أدت لخروجهما من القائمة.

وأكد مصدر مسئول أن ريبيرو يعتمد في اختياره لقائمة اللاعبين في المباريات على مستوى اللاعبين في المران ومدى جديتهم وعلمت فيتو أن ريبيرو قرر استبعاد عمر كمال عبد الواحد أيضًا بسبب مستواه الفني مفضلا ضم كريم فؤاد بدلًا منه.

وقاد خوسيه ريبيرو، مران الفريق صباح اليوم في تمام التاسعة صباحا، قبل أن يمنح اللاعبين راحة والعودة إلى منازلهم، على أن يتجمعوا مجددا الثامنة مساء اليوم في أحد فنادق التجمع الخامس.

وقالت مصادر إن ريبيرو يعتزم إلغاء فكرة المعسكرات المغلقة قبل المباريات، والاكتفاء بتجمع اللاعبين في الاستاد قبل 3 ساعات من انطلاق المباريات، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل النادي، حيث تتجه النية لدى إدارة الأهلي للاجتماع مع المدرب، لتغير وجه نظره في هذا الأمر.

وحصلت فيتو على قائمة الأهلي لمباراة مودرن سبورت المرتقبة غدا السبت فى افتتاح مشوار الفريق فى بطولة الدوري.

قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الغد كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

الدفاع: ياسين مرعي- ياسر إبراهيم- أشرف داري- محمد شكري- مصطفى العش- كريم فؤاد- أحمد نبيل كوكا- محمد هاني.

الوسط: محمد على بن رمضان - محمود تريزيجيه - أحمد رضا - أليو ديانج - أفشة - زيزو- طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي.

الهجوم: جراديشار - محمد شريف.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام التاسعة مساء الغد على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة، أغلقت إدارة شؤون اللاعبين بـالاتحاد المصري لكرة القدم، في الثانية عشرة من منتصف ليل الأربعاء، باب القيد لفترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.