دجلة العائد للممتاز يفرض التعادل السلبي على بطل إفريقيا في افتتاحية الدوري

انتهت مباراة فريق وادي دجلة مع نظيره بيراميدز بالتعادل السلبي والذي جمع بينهما، اليوم الجمعة، على استاد السلام الدولي في افتتاحية بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة، تعرض وليد الكرتي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لأول حالة طرد في بطولة الدوري المصري الممتاز الجديد 2025 / 2026، وذلك بعد تدخله العنيف على قدم لاعب فريق وادي دجلة مما جعل حكم اللقاء يعود لتقنية الفار التي أكدت وجوب تعرض اللاعب لعقوبة إدارية بطرده في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول.

في الدقيقة 63 حصل محمود طلعت لاعب وادي دجلة على البطاقة الصفراء الثانية ليغادر الملعب بالبطاقة الحمراء.

وظهر فريق وادي دجلة الصاعد حديثا للدوري الممتاز خلال أحداث المباراة بشكل مميز، على العكس بيراميدز الذي ظهر بمستوى أقل من المتوقع خلال اللقاء.

تشكيل وادي دجلة أمام بيراميدز

وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: شادي ماهر - كمال أبو الفتوح - عمر عدلي - أحمد دحروج.

خط الوسط: محمود طلعت - إبراهيم البهنسي - محمد عبد العاطي.

خط الهجوم: أحمد فاروق - محمود دياسطي - وينفول كوبينا.

تشكيل بيراميدز في مواجهة وادي دجلة

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة وادي دجلة في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز بنسخته الجديدة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - أحمد سامي - طارق علاء

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إيفرتون داسيلفا - عبد الرحمن مجدي

