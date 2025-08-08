الجمعة 08 أغسطس 2025
سموتريتش: نصحح الخطيئة في غزة ونعمل على محو الدولة الفلسطينية بعون الله

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال وزير المالية الإسرائيلي "المتطرف" بتسلئيل سموتريتش، أن حكومة الاحتلال تعمل بشكل منهجي على "محو الدولة الفلسطينية".

سموتريتش يعلن العمل على العودة إلى التجمعات السكانية

وتابع  سموتريتش في مقابلة مع نشرة السبت الإخبارية "أوفيك": إنه “يعمل على العودة إلى التجمعات السكانية التي تم إخلاؤها في شمال السامرة ”الضفة الغربية" والحدائق والأباريق".

 

واستطرد الوزير المتطرف: "آمل أن يحدث هذا في الأسابيع المقبلة حول تصحيح خطيئة فك الارتباط، شعب إسرائيل يصحح الخطيئة في غزة، وآمل أن ننجح أيضا في استكمال تصحيح الخطيئة في شمال السامرة".

سموتريتش يكشف عن نية الاحتلال محو الدولة الفلسطينية

زاعما: "ما يشرفنا القيام به في هذا المصطلح هو ببساطة محو الدولة الفلسطينية، لاحقا، بعون الله، رسميا، ولكن أولا وقبل كل شيء، نحن ببساطة نخرج هذه الفكرة من جدول الأعمال كجزء من دروس 7 أكتوبر -طوفان الأقصى-، ونرسخ الحقائق على الأرض".

 

وأعلن الاحتلال في مايو الماضي إلغاء ما يسمى قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية المحتلة، سامحة بذلك بعودة المستوطنين إلى مستوطنات صانور وغانيم وكاديم، قرب مدينتي جنين ونابلس التي كان يحظر عليهم دخولها منذ صدور أمر بإخلائها عام 2005.

 

وكانت حكومة الاحتلال المصغرة "الكابينت" صادقت فجر اليوم الجمعة، بعد 10 ساعات من النقاش، على خطة بنيامين نتنياهو لـ احتلال غزة، في تحد واضح لتحذيرات رئيس هيئة الأركان، الذي حذر من التبعات الأمنية والإنسانية الخطيرة لمثل هذه الخطوة.

فرنسا: ندين خطة إسرائيل للاحتلال الكامل لقطاع غزة

برنامج الأغذية العالمي يدعو لتسريع الموافقات والتصاريح لتحرك الشاحنات داخل غزة

 

