الأربعاء 06 أغسطس 2025
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خارج الحدود

سموتريتش يدعو لشن هجوم واسع واحتلال كامل قطاع غزة في أقرب وقت

وزير مالية الاحتلال
وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، إنه يأمل أن يتم اتخاذ قرار يوم غد بشن هجوم واسع على كامل قطاع غزة واحتلاله بالكامل، في تصعيد جديد يهدد بتوسيع رقعة الحرب المستمرة.

اشتداد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر ميداني متصاعد واشتداد العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

 

سياق ميداني وأممي متوتر

وتواصل القوات الإسرائيلية شن غاراتها المكثفة، في وقت يعاني فيه أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع من أوضاع إنسانية مأساوية بسبب الحصار ونقص الغذاء والدواء والمياه، بينما تحذر منظمات حقوقية من أن أي هجوم بري شامل قد يؤدي إلى كارثة إنسانية وجريمة حرب.

وأفادت القناة 12 العبرية مساء اليوم الأربعاء، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر سيبحث عملية عسكرية في غزة تستغرق ما بين 4 و5 أشهر.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية: "الخطة التي يناقشها المجلس الوزاري تتضمن استدعاء 4 إلى 6 فرق عسكرية.. الخطة العسكرية تستهدف احتلال مدينة غزة ومخيمات وسط القطاع".

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وزير مالية الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش قطاع غزة غزة

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