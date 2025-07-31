وزير مالية الاحتلال: الدولة الفلسطينية لن تقام أبدا

قال وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن الدولة الفلسطينية لن تقام أبدا، وذلك وفق تعبيره.

وأضاف سموتريتش: لن تكون هناك مفاوضات مع حماس بشأن إعادة الأسرى، يجب استسلام حماس بشكل تام ونزع سلاحها وإعادة الأسرى.

فرض السيادة رسميا على الضفة الغربية

وتابع سموتريتش تصريحاته الاستفزازية: علينا اتخاذ قرار فوري باحتلال جميع مناطق قطاع غزة وقتل جميع المخربين، آن الأوان لفرض السيادة رسميا على الضفة الغربيةـ وذلك وفق تعبيره.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وقال البيت الأبيض مساء اليوم الخميس: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يختلف مع قادة فرنسا وكندا وبريطانيا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

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