"الكتاب العرب" يرفض خطة الكيان الصهيوني لاحتلال قطاع غزة

أعلن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب إدانته المطلقة لما تقوم به القوات الإسرائيلية لإعادة احتلال قطاع غزة.

وندد الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ونقيب كتاب مصر من خلال بيان له بأقوى عبارات التنديد بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة وأعمالها الإجرامية في الأراضي المحتلة، وبخاصة خطة الكابينت الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة بالكامل والتي تمثل انعكاسا حقيقيًا للأهداف الإسرائيلية منذ بداية حرب غزة، وبهدف تفريغ القطاع من السكان بالكامل واحتلال أراضيهم.

وأشار الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب إلى أن ما يحدث يمثل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات المتتالية للقوانين الدولية، واعتداء صارخا على كل القيم الأخلاقية والأعراف الإنسانية.

وقال الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ونقيب الكتاب: “باسم الأمانة العامة للاتحاد، التي تمثل عشرات الآلاف من المبدعين العرب، وباسم الأدباء والكتاب والشعراء والمبدعين والمثقفين المصريين نرفض بشكل قاطع احتلال قطاع غزة ومحاولة طرد الشعب الفلسطيني من أراضيهم، وتصفية القضية الفلسطينية”.

ودعت الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب المنظمات الدولية كافة إلى النهوض بمسئوليتها في ردع الخطة الإسرائيلية، مؤكدا أن السكوت الدولي علي احتلال قطاع غزة من جانب الكيان الصهيوني الغاصب يستدعي وقفة حازمة من المنظمات الدولية والجامعة العربية.

وشدد الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، على مساندة الموقف الثابت للدولة المصرية التي قدمت كل ما تستطيع من أجل القضية الفلسطينية، وبخاصة موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الذي يثبت كل يوم ان مصر لن تتخلى عن الأشقاء الفلسطينيين، وأن القضية الفلسطينية تمثل امتدادًا للأمن القومي المصري، وأن مصر مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة، وترفض كل محاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل وتوسعها في المنطقة.

