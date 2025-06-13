اتحاد الكتاب العرب يدين العدوان الصهيوني على إيران ويؤكد حقها في الدفاع عن سيادتها

أدان الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بشدة العدوان الصهيوني الأخير على إيران، مؤكدًا حق طهران في الذود عن أراضيها والدفاع عن استقلالها وسيادتها.

جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد، شدد فيه على أن هذه الهجمات تمثل حلقة ضمن سلسلة الاعتداءات الصهيونية الغربية التي تهدف إلى إعادة تشكيل خرائط الشرق الأوسط بما يخدم المصالح الإسرائيلية الأمريكية، مبينًا أن هذه الممارسات تتجاوز المنطقة لتهديد الاستقرار العالمي.

من جانبه، أكد الدكتور علاء عبد الهادي، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، أن الموقف المبدئي الذي اتخذته إيران في مواجهة الاعتداءات الصهيونية على الأراضي العربية، ومحاولات الهيمنة الأمريكية المطلقة على المنطقة، كان سببًا مباشرًا لهذه الاعتداءات.

وأضاف الدكتور عبد الهادي أن الكيان الصهيوني، الذي اعترف علانية بامتلاكه الأسلحة النووية، يسعى، مستعينًا بالغطاء الأمريكي الغربي الداعم، إلى الحيلولة دون حق دول المنطقة في إحراز التقدم العلمي والتكنولوجي الموجه لأغراض التنمية والحفاظ على استقرار القرار الوطني والقومي.

وحذر الأمين العام للاتحاد من أن العدوان الصهيوني الأخير على إيران يزيد الأوضاع في الإقليم اشتعالًا، ويهدد بتفجير المنطقة بأسرها، وهو ما تسعى إليه حكومة الكيان الصهيوني لخدمة مشروع الهيمنة الصهيوني الغربي في المنطقة.

ودعت الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب جميع المنظمات الدولية والشعوب الحرة في العالم إلى التصدي للمشروع الصهيوني الغربي، وحشد الطاقات العربية والإسلامية وطاقات الأحرار في كل مكان لمواجهة التحديات التي يشكلها هذا المشروع التوسعي.

كما وجهت الدعوة إلى المثقفين ومنظمات المجتمع المدني في العالم العربي والإسلامي والعالم الحر لاتخاذ موقف جماعي موحد يتصدى للاعتداءات الصهيونية على فلسطين ولبنان وسوريا واليمن، واختراق المجال الجوي العراقي.

وأكد البيان أن هذه الاعتداءات تمثل خرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، واستمرارًا لنهج البلطجة القائم على غطرسة القوة، الذي أثبت التاريخ أنه لا يمكن أن يفلح في كسر إرادة الشعوب أو طمس حقوقها.

وطالب الاتحاد المنظمات الدولية باتخاذ موقف عملي يوجه رسالة واضحة للكيان الصهيوني وداعميه بوقف الاعتداء على أراضي الغير والعبث بالأمن والاستقرار الدوليين. ويجب أن يتضمن هذا الموقف إجراءات عقابية رادعة تعيد إلى شعوب العالم ثقتها في عدالة هذه المنظمات وجدواها ومصداقيتها.

واختتم الاتحاد بيانه بتأكيد دعمه المطلق لحق شعوب المنطقة في حماية سيادتها واستقلال أراضيها والحفاظ على أمنها والدفاع عن قرارها الوطني المستقل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.