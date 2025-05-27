"الكتاب العرب" يدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

أدان الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب استمرار حكومة الكيان العنصري الغاصب في فلسطين في ممارسات العدوانية الهمجية الساعية إلى التصعيد ووضع المنطقة كلها على فوهة بركان مضطرم.

وأدان الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، السلوك العدواني الهمجي الذي أقدم عليه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وعدد كبير من المستوطنين المتطرفين باقتحامهم المسجد الأقصى المبارك في خطوة جديدة من خطوات الاستفزاز العنصري المتغطرس، الذي يستظل بدعم أمريكي واضح، وصمت عالمي مريب، لافتا إلى أن المسجد الأقصى يعد في قمة الحرمات الإسلامية المقدسة، وأن هذه الخطوة البغيضة تعد اعتداء سافر على المقدسات الإسلامية، ومساسا واضحا بمعتقدات مئات الملايين من المسلمين حول العالم.

وحذر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب من العواقب الوخيمة التي سوف يسفر عنها هذا الاقتحام العنصري المتهور الذي يعرض المنطقة كلها لمخاطر لا حد لها.

وتوجه الكتاب العرب بمطالبة المجتمع الدولي بأسره بضرورة تحمل مسئوليته والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، كما يؤكد دعمه المطلق لحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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