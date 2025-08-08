دجلة يزين استاد السلام بلافتات لـ حارسه الراحل بونجا (صور)

حرص نادي وادي دجلة على تكريم حارسه الراحل محمد أبو النجا “ بونجا”، الذي وافته المنية مؤخرا، بوضع لافتات تحمل صورته في أرجاء مختلفة من استاد السلام، خلال مباراة الفريق أمام بيراميدز في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على وادي دجلة في السادسة من مساء الجمعة على استاد السلام في إطار افتتاح بطولة الدوري الممتاز.

غيابات بيراميدز في مواجهة وادي دجلة

ويغيب عدد من النجوم عن صفوف فريق نادي بيراميدز في مواجهة وادي دجلة في إطار بطولة الـدوري المصري الممتاز بنسخته الجديدة، بسبب الإصابات والغيابات.

وجاءت الغيابات على النحو التالي:

محمد حمدي.. بسبب الإيقاف مباراتين بعد طرده في مواجهة سيراميكا بالنسخة الماضية.

محمد الشيبي.. بسبب الإيقاف مباراة واحدة بعد الحصول على بطاقة صفراء ثالثة أمام سيراميكا بالنسخة السابقة.

رمضان صبحي.. بسبب استمرار تأهيله من إصابة العضلة الضامة.

محمود زلاكة.. بسبب استمرار تأهيله من إصابة العضلة الخلفية.

عبد الرحمن جودة.. بسبب استمرار تأهيله بعد إصابته في الرأس قبل عدة أسابيع.

صفقات بيراميدز الصيفية

ونجح بيراميدز خلال الصيف الجاري في استعادة لاعبيه المعارين، محمد رضا بوبو ومحمود عبد الحفيظ زلاكة وعبد الرحمن جودة بالإضافة إلى التعاقد مع الثلاثي، محمود جاد وإيفرتون داسيلفا ومصطفى عبد الرؤوف زيكو.

