بيراميدز يعلن رسميا ضم مصطفى زيكو (صور)

أنهت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز بقيادة عمرو بسيوني، إجراءات ضم اللاعب مصطفى عبد الرؤوف (زيكو) قادما من صفوف نادي زد في صفقة انتقال قوية لدعم صفوف الفريق والخط الهجومي.

 

بيراميدز يعلن ضم زيكو

 مصطفى زيكو من مواليد ٢٧ أبريل من عام ١٩٩٧، وبدأ مشواره مع كرة القدم في صفوف نادي جمهورية شبين قبل أن ينتقل إلى حرس الحدود ومنه إلى زد قبل أن ينضم لصفوف نادي بيراميدز.

وسبق  أن خاض مصطفى زيكو ٨٢ مباراة في الدوري المصري الممتاز، سجل خلالهم ٢٣ هدفا بالإضافة إلى صناعة ٦ أهداف أخرى، مع الأندية التي لعب لها، ويمتاز بالمهارة والسرعة كلاعب جناح أو مساند لخط الهجوم.

يذكر أن مصطفى زيكو هو ثاني صفقات بيراميدز خلال انتقالات الصيف بعد التعاقد مع الجناح البرازيلي إيفرتون داسيلفا قادما من ناادي بانيك أوسترافا التشيكي.

 

 

يأتي هذا في إطار خطة إدارة بيراميدز ممدوح عيد رئيس النادي بدعم الفريق بأفضل العناصر والصفقات، استعدادا للموسم الجديد الذي يشهد مشاركة بيراميدز في عدد من البطولات المحلية والقارية بخلاف المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بوصفه بطل قارة إفريقيا.

