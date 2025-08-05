الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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خارج الحدود

بن غفير يوجه رسالة لرئيس أركان جيش الاحتلال بشأن غزة

بن غفير،فيتو
بن غفير،فيتو

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير أن يؤكد التزامه الكامل بتنفيذ تعليمات المستوى السياسي حتى لو قرر احتلال غزة.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قوله: يجب بدءا من اليوم وقف تعامل جميع الوزارات كليا مع المستشارة القانونية للحكومة.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن لجنة الكنيست صدقت اليوم الإثنين، على إقالة رئيس لجنة الخارجية والأمن لرفضه تمرير قانون يعفي الحريديم من الخدمة.

وفي وقت سابق أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد  لاتخاذ خطوات حازمة لتصعيد فرض القانون ضد المتهربين من الخدمة العسكرية، في إشارة مباشرة إلى الآلاف من شبان الحريديم “اليهود المتدينين المتشددين” الذين يمتنعون عن التجنيد.

 

إجراءات صارمة مرتقبة ضد المتهربين من الحريديم

التقارير تشير إلى أن جيش الاحتلال بالتعاون مع وزارة الأمن بصدد تنفيذ إجراءات ميدانية وتنظيمية لتقييد حركة المتهربين، وفرض العقوبات القانونية عليهم.

 

قلق من انهيار داخلي بسبب الحريديم
 

مصدر في المؤسسة الأمنية قال:"الحريديم يدركون أننا أمام مئات القتلى والجرحى، وإذا لم تتم مشاركة الجميع في عبء القتال، فإننا نتجه نحو خطر حقيقي لانهيار الدولة."


يأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد الغضب الشعبي والعسكري بسبب الخسائر الكبيرة في الأرواح التي يتكبدها جيش الاحتلال، وسط مطالب متزايدة بدمج جميع الفئات دون استثناء في الخدمة، خاصة بعد تزايد الاحتكاكات بين الحريديم ومؤيدي التجنيد الإلزامي.

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