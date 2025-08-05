الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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خارج الحدود

إسعاف غزة: سقوط 3 شهداء وعدد من المصابين بين طالبي المساعدات شمال رفح

طالبي المساعدات،فيتو
طالبي المساعدات،فيتو

أعلنت خدمات الإسعاف والطوارئ في قطاع  غزة، عن سقوط 3 شهداء وعدد من المصابين من طالبي المساعدات شمال مدينة رفح.

ومن جانبه قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة: إن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في تجويع أهالي القطاع، ويفرض قيودا صارمة على دخول المواد الغذائية للقطاع.

وأضاف: الاحتلال يريد تأجيج الفوضى في القطاع من خلال عمليات نهب المساعدات.

وقبل وقت سابق قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمد أبو سلمية: أطفال وشيوخ غزة نحلت أجسادهم، وأصبحنا نسجل كل يوم وفيات بسبب المجاعة.

مدير مجمع الشفاء بغزة: نسجل يوميا وفيات بسبب المجاعة

وأضاف الدكتور محمد أبو سلمية: ندعو العالم لزيارة المستشفيات والخيام والبيوت الفارغة من كسرة خبز.

وفي السياق ذاته قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،  فولكر تورك، اليوم الإثنين: إن الصور القادمة من غزة لأشخاص يتضورون جوعا مفجعة ولا تطاق.

الصور القادمة من غزة لأشخاص يتضورون جوعا مفجعة ولا تطاق

وأضاف فولكر تورك : وصولنا لهذه المرحلة في غزة إهانة لإنسانيتنا وأولويتنا هي إنقاذ الأرواح، وإسرائيل تواصل فرض قيود صارمة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتابع: المساعدات القليلة التي يسمح بدخولها إلى قطاع غزة لا تفي بالاحتياجات وعلى إسرائيل أن تسمح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة فورا ودون عوائق.

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