خارج الحدود

ترامب: لقائي ببوتين ليس مشروطا بمقابلته مع زيلينسكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن التواصل بين موسكو وكييف ليس شرطًا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.


وصرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ردًّا على سؤال عما إذا كان لقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي شرطًا لعدم انعقاد القمة الأمريكية الروسية: "لا، لا ينبغي له ذلك".

وأضاف ترامب: "يريدون لقائي"، متعهدًا ببذل "كل ما في وسعه" لإنهاء الصراع.


أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف،  الخميس، بأن العمل على عقد قمة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد بدأ بالفعل.

وقال أوشاكوف للصحفيين: "بناء على اقتراح الجانب الأمريكي، تم الاتفاق مبدئيًّا على عقد لقاء ثنائي على أعلى مستوى خلال الأيام المقبلة، أي لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ودونالد ترامب".

وأضاف أوشاكوف: "نبدأ الآن، بالتعاون مع زملائنا الأمريكيين، العمل على التفاصيل".


وصرح أوشاكوف بأنه قد تم تحديد الأسبوع المقبل موعدًا واردًا للقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

 

وكان أوشاكوف قد ردَّ على طلبات الصحفيين للتعليق على ما نشرته صحيفة غربية، من أن ترامب يتوقع عقد اجتماع مع بوتين الأسبوع المقبل.

