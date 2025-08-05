الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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خارج الحدود

متحدث القوات المسلحة اليمنية: استمرار عملياتنا ضد الاحتلال حتى وقف العدوان على غزة

يحيي سريع،فيتو
يحيي سريع،فيتو

قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع: إن “الشعب اليمني في مسار نصرة فلسطين لا يخشى التهديدات مهما تكررت ولا يهاب التداعيات مهما تعاظمت وسينجح بعون الله في تجاوز كل التحديات لأنه في موقف الحق استجابة لله وتأدية للواجب”.

القوات اليمنية توجه رسالة ردا علي تهديدات الاحتلال

 

وتابع سريع: مع غزة حتى النصر ومع فلسطين حتى التحرير فاليمن المؤمن المجاهد العظيم لا يخاف في الله لومة لائم والعاقبة للمتقين.

واختتم: مستمرون في عملياتنا حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وقبل وقت سابق من اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء رصد صاروخ أطلق من اليمن تجاه إسرائيل، مضيفًا أن منظومات الدفاع "تعمل على اعتراض التهديد".

صافرات الإنذار تدوي بعدة أماكن داخل إسرائيل

ودوت صفارات الإنذار في عدد من المناطق داخل إسرائيل بعد ورود تحذيرات من رصد إطلاق صاروخ حوثي من اليمن.

وأفادت الجبهة الداخلية في إسرائيل بأنه بعد رصد إطلاق الصاروخ، من المتوقع ورود إنذارات في القدس ومناطق أخرى.

 

وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال اعتراض الصاروخ بنجاح.

 

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القوات المسلحة اليمنية فلسطين غزة وقف العدوان علي غزة يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة عدوان على غزة

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