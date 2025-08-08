الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الصحراوي

حادث انقلاب سيارة،
حادث انقلاب سيارة، فيتو

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون في حادث انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية الصحراوي.   

انطلاق مبادرة "أسماك البلد لأهل البلد" بالقصاصين في الإسماعيلية (صور)

قبل ساعات من الكرنفال الشعبي، محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات النهائية لمهرجان المانجو (صور)

تلقي إخطار بحادث تصادم 

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بنزلة كوبرى 76 مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين. 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

نقل المصابين إلى المستشفى 

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى ونقل جثمان المتوفى إلى المشرحة.

بيانات المصابين وحالتهم الصحية 

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وهم إبراهيم حسن محمد 17 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات وسحجات، وأحمد مجدي 35 سنة جرح بمؤخرة الرأس 4 سم وكدمات وسحجات، ومحمد عبد العزيز العمري 35سنه كدمات وسحجات ومصطفى كامل مصطفى 37 سنة، كدمات وسحجات، ومتولي عادل متولي 36 متوفى مكان البلاغ.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية طريق الاسماعيلية الصحراوي حوادث الاسماعيلية انقلاب سيارة مصره شخص وإصابة 4 أخرين

مواد متعلقة

انطلاق مبادرة "أسماك البلد لأهل البلد" بالقصاصين في الإسماعيلية (صور)

أكبر سجادة تضم 18 نوعًا، أبرز مظاهر انطلاق مهرجان المانجو بالإسماعيلية (فيديو وصور)

قبل ساعات من الكرنفال الشعبي، محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات النهائية لمهرجان المانجو (صور)

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارة عمال مع جرار زراعي بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

فيتو تنفرد بنشر قائمة الأهلي لمباراة مودرن سبورت

انهيار أهالي ضحايا حادث الكريمات أمام مستشفى أطفيح (صور)

بعد مصرع وإصابة 51 شخصا، النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في حادث الكريمات

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي أمام مودرن سبورت (خاص)

11 قرارا جمهوريا حاسما و10 رسائل قوية من السيسي للمصريين

بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم، 15 مليار جنيه ضرائب متوقعة خلال العام الأول

القبض على البلوجر "بوبا اللدغة" لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء

مصر تصدر بيانا عاجلا ردًا على قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بالكامل

خدمات

المزيد

تنسيق الجامعات 2025، آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

الكيلو يسجل 28 جنيها بمبادرة التموين، أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مرشحين لجائزة "كرويف" لأفضل مدرب في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سقي الزرع في المنام وعلاقته بالبركة في المال والحياة الزوجية

دار الإفتاء: يجوز التسمية بالاسم المتضمن تزكية أو مدحا إذا توفرت هذه الشروط

تفسير حلم أكل السمك المشوي في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads