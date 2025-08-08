مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الصحراوي

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون في حادث انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية الصحراوي.

تلقي إخطار بحادث تصادم

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بنزلة كوبرى 76 مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

نقل المصابين إلى المستشفى

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى ونقل جثمان المتوفى إلى المشرحة.

بيانات المصابين وحالتهم الصحية

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وهم إبراهيم حسن محمد 17 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات وسحجات، وأحمد مجدي 35 سنة جرح بمؤخرة الرأس 4 سم وكدمات وسحجات، ومحمد عبد العزيز العمري 35سنه كدمات وسحجات ومصطفى كامل مصطفى 37 سنة، كدمات وسحجات، ومتولي عادل متولي 36 متوفى مكان البلاغ.

