قبل ساعات من الكرنفال الشعبي، محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات النهائية لمهرجان المانجو (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الاستعدادات النهائية لمهرجان الإسماعيلية للمانجو في نسخته الثالثة؛ لتوفير كافة سبل الراحة لمواطني الإسماعيلية وزائريها للاستمتاع بأجوائها المتميزة وحدائقها وشواطئها على مدار يوم الجمعة، والاستمتاع بمهرجان الإسماعيلية للمانجو.

رفع درجة الاستعداد

ووجَّه محافظ الإسماعيلية برفع حالة الاستعداد بكافة أرجاء المحافظة، لتوفير كافة سبل الراحة لمواطني الإسماعيلية وزائريها، وظهور الإسماعيلية بمظهرها الحضاري المميز وتراثها العريق.

جانب من كواليس مهرجان المانجو، فيتو

انطلاق مهرجان الإسماعيلية

ومن المقرر انطلاق مهرجان الإسماعيلية للمانجو في دورته الثالثة، في تمام الخامسة عصرًا، أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم بشارع محمد علي بحي أول مدينة الإسماعيلية، بكرنفال شعبي بحضور لفيف من الوزراء والمحافظين والبعثات الدبلوماسية بمصر، بالتزامن مع احتفالات شعبية وأسواق مفتوحة لبيع المانجو بأسعار مخفضة بحدائق نمرة ٦.

جانب من كواليس مهرجان المانجو،فيتو

على أن تختتم الفعاليات بالملتقى التصديري والذي يقام بالقرية الأولمبية بالإسماعيلية.

جانب من الاستعدادات، فيتو

جانب من الاستعدادات، فيتو

محافظ الإسماعيلية يتفقد القرية الأولمبية قبل انطلاق المهرجان

وعلى صعيد آخر أجرى اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية داخل القرية الأولمبية؛ لمتابعة أعمال التطوير الجارية بها، والوقوف على جاهزيتها لاستقبال الملتقى التصديري بمهرجان المانجو الثالث، والمقرر انطلاقه خلال الأيام المقبلة، في الثامن من أغسطس.



تفقد مرافق القرية الأولمبية

جانب من الاستعدادات، فيتو

جانب من الاستعدادات، فيتو

وشملت جولة محافظ الإسماعيلية تفقد مرافق القرية وما يشهده الموقع من أعمال صيانة وتجهيزات، وتطوير بالأجنحة الفندقية وقاعة الاجتماعات الرئيسية، وكذلك مباني الجيم وحمام السباحة الأوليمبي والصالة متعددة الأغراض، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، ووفق أعلى معايير الجودة، بما يعكس الوجه الحضاري للمحافظة.

جانب من الاستعدادات، فيتو

جانب من الاستعدادات، فيتو

جانب من الاستعدادات، فيتو

أهمية مهرجان الإسماعيلية للمانجو

وأكد محافظ الإسماعيلية أن مهرجان المانجو يمثل أحد أبرز الفعاليات السنوية التي تسلط الضوء على مكانة الإسماعيلية كأكبر منتج للمانجو في مصر، ودورها الرائد في دعم الزراعة والصناعات المرتبطة بها، إلى جانب ما يمثله المهرجان من فرصة لتنشيط الحركة السياحية والتجارية بالمحافظة.

الهدف من تطوير القرية الأولمبية

كما أوضح أن تطوير القرية الأولمبية يأتي ضمن خطة المحافظة الشاملة لتحديث المنشآت الرياضية والخدمية، بما يواكب الطموحات التنموية ويتيح فرصًا أكبر لاستضافة الأحداث المحلية والدولية.

