الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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محافظات

مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الصحراوي

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

لقى شخص مصرعه وأصيب 16 آخرين في حادث تصادم مروع بطريق الإسماعيلية_ السويس الصحراوي.   

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إخطار بوقوع حادث مروع 

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، اخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم مروع وقع بين 3 سيارات بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، أمام عزبة ابو النصر باتجاه الإسماعيلية، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 16 أخرين.  

 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

 

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف 

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، ونفلها المتوفي إلى المشرحة.   

 

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث حيث تم اسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم واجراء الفحوصات الطبية اللازمة.   

 

فيما تواصل الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، جهودها لرفع آثار الحادث والذى تسبب في توقف كامل للطريق. 
 

 

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