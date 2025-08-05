الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يحث المواطنين على المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ (صور)

جانب من متابعة محافظ
جانب من متابعة محافظ الإسماعيلية للجان، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، ميدانيًّا انتظام سير انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الثاني لعام ٢٠٢٥، وذلك بمدرسة الزهور الثانوية بنات بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

محافظ الإسماعيلية يتابع انتظام سير انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في يومها الثاني

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الاطمئنان على العملية الانتخابية ميدانيا

واطمأن "أكرم" على انتظام العملية الانتخابية واستقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم، حيث شهدت اللجان إقبال كبير من جانب مواطني الإسماعيلية في الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية.   

جانب من متابعة محافظ الإسماعيلية للجان، فيتو
جانب من متابعة محافظ الإسماعيلية للجان، فيتو
جانب من متابعة محافظ الإسماعيلية للجان، فيتو
جانب من متابعة محافظ الإسماعيلية للجان، فيتو

تنفيذ كافة التعليمات 

وتم التأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة وفقًا للخطة التي أعدتها محافظة الإسماعيلية، استعدادًا للاستحقاق الانتخابي على مدار أمس الإثنين واليوم الثلاثاء ٤ و٥ أغسطس؛ لضمان توفير أجواء آمنة ومنظمة للعملية الانتخابية ومشاركة فعالة لأهالي المحافظة. 

جانب من متابعة محافظ الإسماعيلية للجان، فيتو
جانب من متابعة محافظ الإسماعيلية للجان، فيتو
جانب من متابعة محافظ الإسماعيلية للجان، فيتو
جانب من متابعة محافظ الإسماعيلية للجان، فيتو

وحثَّ محافظ الإسماعيلية المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ وممارسة حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع، مؤكدًا أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على جميع المصريين للمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.

وأضاف: "نحن أمام استحقاق دستوري هام جدًا، جاء نتاج تطور العملية السياسية والديمقراطية في الدولة المصرية الحديثة بداية من عام ٢٠١٤، ويجب أن نعمل في هذا الإطار لخروج العملية الانتخابية والعرس الديمقراطي بشكل يعبر عن الدولة المصرية، التي علمت العالم أجمع نظم الحكم والسياسة منذ فجر التاريخ". 

جانب من متابعة محافظ الإسماعيلية للجان، فيتو
جانب من متابعة محافظ الإسماعيلية للجان، فيتو
جانب من متابعة محافظ الإسماعيلية للجان، فيتو
جانب من متابعة محافظ الإسماعيلية للجان، فيتو
جانب من متابعة محافظ الإسماعيلية للجان، فيتو
جانب من متابعة محافظ الإسماعيلية للجان، فيتو

واختتم "أكرم" أنه منذ التاسعة من صباح ثاني أيام الانتخابات تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام من خلال الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، لجميع المديريات وشركات المرافق، بالإضافة إلى التواجد للأحياء ميدانيًا، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي مشكلات طارئة للتعامل معها فورًا، مؤكدًا على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات والمديريات الخدمية والمرافق.

 

والجدير بالذكر أنه تم تجهيز ١٣٥ مركز انتخابي، لاستقبال ٩٩٩٢٤٨ ناخب، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، بعدد ١٢٠ مدرسة، ١١ معهد أزهري، ٣ مراكز تنمية شبابية، ومركز ثقافة واحد.

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