ريبيرو يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لمواجهة مودرن

الدوري المصري، يعقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين، استعدادا  لمباراة مودرن سبورت غدا السبت في افتتاحية مشوار الأحمر ببطولة الدوري. 

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو على تشكيل الفريق لمباراة مودرن سبورت غدا السبت في افتتاحية مشوار الأحمر ببطولة الدوري. 

 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة مودرن سبورت 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

خط الدفاع: كريم فؤاد وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني 

خط الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن محمد رمضان وأفشة 

خط الهجوم: تريزيجيه وزيزو ومحمد شريف 

 

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام التاسعة مساء الغد على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة، أغلقت إدارة شؤون اللاعبين بـالاتحاد المصري لكرة القدم، في الثانية عشرة من منتصف ليل الأربعاء، باب القيد لفترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.

